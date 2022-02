CSI: Vegas, Marg Helgenberger potrebbe tornare nei panni di Catherine

News Serie TV

La nuova serie è in onda in Italia su Rai 2 ogni domenica alle 21:50.

Fuori William Petersen e Jorja Fox, dentro Marg Helgenberger? Improvvisamente, la seconda stagione di CSI: Vegas potrebbe farsi più interessante di quanto non sembrasse. Dopo la notizia della veloce uscita di scena dei due veterani del franchise, diverse fonti riportano che l'ex co-star sta trattando con CBS per riprendere il ruolo di Catherine Willows nei prossimi episodi del revival.

CSI: Vegas rivoluziona il cast

In onda attualmente in Italia con il ciclo inaugurale ogni domenica sera su Rai 2, CSI: Vegas segue una nuova e brillante squadra di investigatori della polizia scientifica di Las Vegas indagare le scene del crimine e fare le proprie deduzioni affiancata da alcune vecchie glorie del dipartimento. Negli episodi precedenti, Petersen e Fox hanno ripreso i ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle, insieme con Wallace Langham di nuovo nei panni di David Hodges e Paul Guilfoyle brevemente in quelli di Jim Brass. Tuttavia, dopo la notizia del rinnovo per una seconda stagione, si è appreso che Petersen non tornerà, avendo firmato solo per 10 episodi, e che Sidle ha deciso conseguentemente di fare un passo indietro perché "non riesco a dividere di nuovo Sara e Grissom. Così, se Grissom va... va anche Sara".

Nel frattempo, la serie ha perso anche uno dei suoi volti nuovi, Mel Rodriguez, interprete del coroner e capo di medicina legale del dipartimento Hugo Ramirez. Apparentemente, un altro segnale di un ricercato rinnovo creativo dopo gli ascolti discreti del ciclo inaugurale, lontanissimi da quelli di CSI. Ora il possibile ritorno di Catherine rimescola le carte. Il personaggio, la cui assenza nel revival è stata affrontata nell'episodio d'apertura (ha rilevato il casinò del padre, diventandone l'amministratore delegato, e ha raggiunto la figlia Lindsay e il nipote in Irlanda per una visita), aveva lasciato la serie originale durante la dodicesima stagione, tornandovi brevemente nella quattordicesima e ultima per celebrare il 300° episodio.