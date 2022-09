CSI: Vegas, Marg Helgenberger è di nuovo Catherine Willows nelle prime foto della stagione 2

News Serie TV

L'attrice torna sulla scena del crimine sette anni dopo l'ultima volta.

Catherine Willows è tornata sulla scena del crimine. CSB ha diffuso le prime foto di Marg Helgenberger nuovamente nei panni del suo amato personaggio nella stagione 2 di CSI: Vegas, revival dell'iconico crime drama degli anni 2000 CSI. L'attrice riempie il vuoto lasciato dagli ex colleghi William Petersen e Jorja Fox, coinvolti solo nel ciclo inaugurale.

CSI: Vegas 2: Il ritorno di Catherine Willows

Nel primo episodio della seconda stagione, intitolato She's Gone e in onda negli Stati Uniti il 29 settembre, Catherine persuade il capo del laboratorio Maxine Roby (Paula Newsome) a lasciarla rientrare nello stimato team della scientifica di Las Vegas. Il primo caso al quale la vediamo lavorare riguarda l'omicidio di una dominatrice il cui corpo viene trovato vicino alla sua alcova segreta.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Catherine, durante una conversazione tra Sara e Jim Brass (Paul Guilfoyle) nella prima stagione di CSI: Vegas, abbiamo scoperto che la donna aveva raggiunto la figlia Lindsay e il nipote a Dublino. Non è chiaro cosa la riporterà in città, forse gli affari per il casinò di famiglia, mentre nelle foto diffuse dalla rete si possono vedere anche le altre nuove aggiunte al cast Ariana Guerra (Helstrom) e Lex Medlin (Drop Dead Diva), interpreti della detective Serena Chavez e dell'agente della scientifica Beau Finado.