CSI: Vegas introduce due nuovi personaggi nella stagione 2

Lex Medlin e Ariana Guerra saranno regolari. Inoltre, promozione per Jay Lee.

CSI: Vegas continua a rinnovarsi creativamente dopo una prima stagione non particolarmente brillante, almeno dal punto di vista degli ascolti. Lex Medlin (Drop Dead Diva) e Ariana Guerra (Helstrom) hanno firmato per un ruolo regolare nel secondo ciclo di episodi, mentre Jay Lee, interprete dell'investigatore della scientifica Chris Park in gran parte degli episodi precedenti, è stato promosso regolare e tornerà nel crime drama a tempo pieno.

CSI: Vegas 2: I nuovi personaggi

Secondo Deadline, Medlin interpreterà Beau, per due decenni uno dei migliori ricercatori della Dow Chemical. Dopo la pandemia, Beau ha deciso che era giunto il momento di svolgere un lavoro più importante dello sviluppo di nuovi adesivi. Ha rinunciato a un buon stipendio, ha seguito il suo cuore e si è laureato tra i migliori del suo corso all'Accademia di Scienze Forensi. Ora è un investigatore di primo livello, il più qualificato di tutti i tempi. Anche un amato marito e padre di quattro figli, lui è un appassionato ed esperto di True Crime e un collezionista di scarpe da ginnastica, sebbene un bel po' fuori allentamento. Guerra sarà nel frattempo Serena, un'agente con una visione cinica e cruda, minuta ma forte, e resiliente. Figlia di poliziotti e sorella di dottori, Serena non ha filtri e non si accontenta di lasciare che la scienza apra la strada senza qualche commento impertinente e domanda pungente.

Gli arrivi di Medlin e Guerra e la promozione di Lee colmeranno parte del vuoto lasciato dalle partenze dei veterani di CSI Jorja Fox e William Petersen, interpreti di Sara Sidle e Gil Grissom, e di Mel Rodriguez, che è stato il nuovo capo di medicina legale del Dipartimento di Polizia di Las Vegas Hugo Ramirez. Tuttavia, il revival non rimarrà senza volti familiari. Come annunciato precedentemente, Marg Helgenberger riprenderà l'amato ruolo di Catherine Willows, dopo aver scoperto nel primo episodio della nuova serie che la donna ha rilevato il casinò del padre, diventandone l'amministratore delegato, ed è stata in Irlanda per una visita alla figlia Lindsay e al nipote.