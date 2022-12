CSI: Vegas, Eric Szmanda sarà di nuovo Greg Sanders!

News Serie TV

L'attore si riunirà con l'ex co-star Marg Helgenberger, nel cast del revival dalla seconda stagione.

I fan di CSI avranno un motivo in più per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Eric Szmanda riprenderà il ruolo di Greg Sanders, da lui interpretato per tutta la durata del fortunato crime drama, nel revival CSI: Vegas, riunendosi con l'ex co-star Marg Helgenberger, di nuovo nei panni di Catherine Willows nella seconda stagione attualmente in onda.

Eric Szmanda, un altro ritorno in CSI: Vegas

CBS ha ordinato la produzione di 21 episodi per la stagione 2 di CSI: Vegas, più del doppio rispetto al ciclo inaugurale. Szmanda tornerà nei panni di Greg, un agente della scientifica con un grande interesse verso gli aspetti storici di Las Vegas, all'inizio del 2023 e si tratterà per più episodi. Al momento non si conoscono le ragioni che lo riavvicineranno a Catherine, nei confronti della quale in passato ha provato attrazione, ed è solo l'ultimo dei personaggi storici di CSI ad apparire nella nuova serie.

Szmanda segue William Petersen e Jorja Fox, coinvolti a tempo pieno nella prima stagione nei ruoli di Gil Grissom e Sara Sidle, mentre Paul Guilfoyle ha ripreso il ruolo di Jim Brass nei primi due episodi. Wallace Langham, invece, è apparso più volte nei panni di David Hodges, anche all'inizio di questa stagione.