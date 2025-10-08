CSI compie 25 anni: L'ideatore ricorda il successo fulminante della serie e pone le condizioni per un nuovo spin-off

News Serie TV

CSI arrivava per la prima volta in tv nell'ottobre del 2000. In una lunga intervista, l'ideatore Anthony Zuiker ha ricordato quel momento e ha parlato della possibilità di nuovi spin-off.

CSI - Scena del crimine, la serie che ha rivoluzionato il genere dei procedurali polizieschi, portando sugli schermi un approccio altamente realistico e scientifico nelle indagini criminali, ha compiuto 25 anni. Era il 6 ottobre del 2000 quando il primo episodio della creazione di Anthony E. Zuiker andò in onda sull'americana CBS, inchiodando oltre 17 milioni di spettatori. Numeri irripetibili in una televisione oggi stravolta dalle dinamiche dello streaming, che nel corso degli anni sarebbero cresciuti fino a superare i 30 milioni di spettatori.

Un successo clamoroso, inaspettato per una rete che aveva concesso alla serie uno spazio di basso profilo - la serata del venerdì, storicamente una delle meno seguite negli USA. Un successo che ha dato i natali a uno dei franchise più longevi della tv americana, che include quattro spin-off, l'ultimo dei quali - cancellato nel 2024 dopo tre stagioni - di fatto un sequel. Un successo che ha trasformato Zuiker, un aspirante sceneggiatore che lavorava come tranviere nella sua natia Las Vegas, in uno dei creativi più affermati, candidato a tre Emmy. Deadline lo ha incontrato per una chiacchierata. Intervista dalla quale sono emerse diverse considerazioni interessanti, incluse alcune sulla possibilità di altri spin-off.

Il 25° anniversario di CSI: Parla l'ideatore Anthony Zuiker

Ricordando la sera della prima volta di CSI in tv, Zuiker ha detto: "Ricordo che fu molto divertente da guardare perché c'erano le pubblicità, e quindi sembrava reale. Inoltre, c'erano dei promo durante Il fuggitivo per introdurre la serie. E per un 28enne era un'esperienza piuttosto elettrizzante". La mattina dopo telefonò per sapere com'erano andati gli ascolti, dopo che gli era stato detto che, se CSI avesse mantenuto il 75% del pubblico de Il fuggitivo, sarebbe stato "considerato un quasi successo". Invece, la serie ai più sconosciuta aveva superato una delle novità più chiacchierate della stagione, come avrebbe continuato a fare nelle settimane successive. Il fuggitivo fu cancellata dopo una sola stagione, mentre CSI andò avanti per 15 anni. "Non so se ci fosse qualcosa nell'aria, se avessi un meraviglioso angelo custode o se fossi stato designato a dare inizio all'ondata di serie crime, ma per qualche ragione, un sacco di gente ha acceso il televisore alle nove di venerdì per guardare uno show in particolare", ha aggiunto Zuiker. "E non era uno show ben pubblicizzato, non se ne parlava da nessuna parte, ma in qualche modo la gente lo ha scoperto in un'epoca prima dei social network e di qualsiasi campagna pubblicitaria. Sicuramente ha occupato l'immaginario di una nazione in un momento in cui non avrebbe dovuto, e questo è un fenomeno che passerà alla storia".

Più di qualcuno sostiene che CSI sia stata ricompensata probabilmente per il suo straordinario tempismo, essendo arrivata subito dopo il processo a O.J. Simpson, che aveva suscitato nel pubblico un forte interesse per la scienza forense. Tuttavia, va dato a Zuiker e alle showrunner Carol Mendelsohn e Ann Donahue il merito di avere avuto la giusta intuizione quando, mentre si davano da fare per catturare l'attenzione del pubblico, avevano deciso di riorganizzare la programmazione mandando in onda nelle prime tre settimane quelli che secondo loro erano gli episodi più forti che avevano realizzato (Morte sulla I-15, previsto originariamente per la terza settimana, fu posticipato e sostituto con Sepolta viva). Giusta era stata anche l'intuizione del protagonista William Petersen, il quale, dopo ripetuti no e benché gli fossero state proposte altre tre sceneggiature, inclusa una di George Clooney, aveva visto in quella dell'episodio pilota di CSI qualcosa su cui valeva la pena lavorare, così come quella del defunto Ron Scalera, addetto alla promozione, che, durante una riunione con i pezzi grossi della rete, "alzò la manina e disse, 'Con tutto il rispetto, signore, è nella spazzatura'", mentre l'allora CEO Leslie Moonves batteva il pugno sulla scrivania chiedendo dove fosse il suo successo, e nel cestino c'era un CD di CSI che era stato scartato.

Inoltre, Zuiker ha riconosciuto: "È stato un miracolo che [la presidente di CBS Entertainment] Nina Tassler abbia accettato la proposta, ma un miracolo ancora più grande è stato fare squadra con [l'affermato produttore] Jerry Bruckheimer. Se lui non avesse firmato, CSI non sarebbe mai stata realizzata". Dopo quei tre episodi, Moonves chiamò Zuiker e il resto della squadra nel suo ufficio, per informarli che la serie sarebbe stata spostata nel blocco più prestigioso della tv americana, le 21:00 del giovedì, dove sarebbe rimasta per 12 stagioni.

CSI: La fine del franchise... o forse no?

Com'è fisiologico, soprattutto per una serie di oltre 300 episodi, dopo i grandi numeri dei primi anni, le medie d'ascolto di CSI sono calate progressivamente, pur rimanendo molto alte rispetto agli standard odierni (una media di 11,19 milioni di spettatori per la quindicesima stagione). Sei anni dopo la conclusione della serie, diversi suoi personaggi - incluso il Gil Grissom di Petersen - sono tornati su CBS con il sequel CSI: Vegas. Lo spin-off è durato tre stagioni, prima di essere cancellato. A proposito di questo, Zuiker ha detto: "È stata dura, pensavo avessimo fatto degli episodi validi, ma alla fine il mondo era semplicemente cambiato, cambiato così tanto. Avevamo già fatto quattro CSI. Abbiamo avuto un calo di pubblico, di interesse. È stato emozionante tornare, ma devo dire che, senza di me, Jerry Bruckheimer, Carol Mendelsohn, Ann Donahue, Jonathan Littman, Danny Cannon e Pam Veasey - i Magnifici 7 del franchise, che rappresentano il vero DNA di CSI - è semplicemente molto difficile replicare quel gruppo e sperare di avere successo". E ha aggiunto: "E poi viviamo in un mondo molto frammentato, con un pubblico frammentato, in cui l'attenzione del pubblico è rivolta ovunque. Perciò, fare show per il grande pubblico è una sfida straordinaria, soprattutto quando si è già affermati. Hai maggiori possibilità di fare Squid Game, che è un concept completamente nuovo e fresco, e di attrarre un pubblico, piuttosto che la tua settima interazione di CSI".

Dunque, nessuna possibilità per un altro spin-off di CSI? "Personalmente, non ho alcun interesse a cedere il franchise ad altre città internazionali senza la guida di chi l'ha creato", ha risposto Zuiker. "Non credo che sia una di quelle cose che si potrebbero replicare, come un ristorante. Ci vogliono uno sceneggiatore e uno showrunner specifici per realizzare una serie del genere, perciò non sarebbe una cosa che appoggerei". E allora: cosa lo spingerebbe a partecipare a un nuovo spin-off? "Deve essere un'idea nuova e innovativa, non una riedizione in un'altra città", ha spiegato. "Se dovessi schioccare le dita e fare un'altra CSI, potrei fare qualcosa sulla CSI cento anni fa, o CSI nel futuro. Credo che si debba fare qualcosa di straordinariamente nuovo, in modo che lo spettatore possa prendere tutta la conoscenza del nostro franchise e poi riesaminarla in una forma completamente nuova. Per esempio, nel 2075, come sarebbe CSI? Come sarà la criminalità del futuro? Crimini spaziali, crimini temporali, crimini informatici, hacking celebrale, intelligenza artificiale, crimini robotici. In che modo gli investigatori forensi risolveranno questi nuovi crimini in futuro? Sarebbe un territorio inesplorato per il nostro pubblico".

"Oppure torniamo al 1897. Quando c'era un crimine, come facevano quei singoli detective a risolverlo? C'è una vecchia storia su alcuni operai che lavoravano a una ferrovia nel 1900, e qualcuno uccise qualcun altro, con una pala. Be', gli investigatori andarono lì e dissero a tutti gli uomini di allineare le pale davanti a sé, e aspettarono e aspettarono finché tutte le mosche non si radunarono sulla pala di una persona dove prima c'era del sangue, e quello fu l'assassino. Quindi è interessante, l'evoluzione della scienza di 100 anni fa rispetto a quella di 75 anni fa. A parte questo, non sosterrei una CSI in una città qualsiasi senza una nuova prospettiva, lo sentirei come una ripetizione. Abbiamo già sei CSI nel mondo".