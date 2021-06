Cruel Summer: Il trailer ufficiale italiano e la data della serie thriller in arrivo su Prime Video

News Serie TV

Prodotto da Jessica Biel, il drama è ambientato in una piccola città del Texas durante tre estati degli anni '90.

Cruel Summer, l'attesa serie thriller prodotta a livello esecutivo da Jessica Biel e Michelle Purple, si mostra nel trailer ufficiale italiano che svela anche la data di uscita su Prime Video. Descritta come una storia avvincente e misteriosa che terrà gli spettatori incollati allo schermo, la serie - negli Stati Uniti in onda su Freeform - debutterà in Italia sul servizio di video in streaming di Amazon il prossimo 6 agosto.





La trama e il cast di Cruel Summer

Scritta da Bert V. Royal (Easy Girl) insieme a Tia Napolitano che è anche showrunner, Cruel Summer è ambientata in una piccola città del Texas nel corso di tre estati, quelle del 1993, del 1994 e del 1995. Lì, mentre la bella e popolare adolescente Kate (Oliva Holt, Cloak & Dagger) scompare nel nulla, un'altra ragazza di nome Jeanette (Chiara Aurelia, Tell Me Your Secrets) si trasforma da dolce e impacciata outsider nella ragazza più famosa della città e successivamente nella persona più detestata d'America. Ciascun episodio è raccontato ora dal punto di vista dell'una ora da quello dell'altra e le loro storie, ovviamente in conflitto, confondono continuamente il pubblico che quindi non sa da che parte stare.

Nella serie recita anche Sarah Drew (Grey's Anatomy) che interpreta Cindy Turner, la mamma di Jeanette, una donna che fatica a tenere unita la famiglia mentre è al centro del gossip cittadino. Il resto del cast include Michael Landes (Testimoni silenziosi), Froy Gutierrez (Teen Wolf), Harley Quinn Smith (All Night), Allius Barnes (Unbelievable), Blake Lee (Wisdom of the Crowd) e Brooklyn Sudano (Taken).