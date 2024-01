Criminal: Prime Video ordina una serie basata sul fumetto di Ed Brubaker

News Serie TV

Nel progetto è coinvolto lo stesso autore del fumetto, co-showrunner insieme a Jordan Harper.

Prime Video ha dato ufficialmente il via libera a Criminal, una serie basata sull'omonimo e acclamato fumetto scritto da Ed Brubaker e illustrato da Sean Phillips. Lo stesso Brubaker è coinvolto nel progetto come sceneggiatore e sarà anche co-showrunner insieme a Jordan Harper (Hightown).

Criminal: I primi dettagli della serie di Prime Video

Al momento non si sa molto sulla trama della serie ma il progetto è descritto come un interconnesso universo di storie criminali. "Criminal racconta la saga dell'intreccio di diverse generazioni di famiglie legate dai crimini e dagli omicidi del passato", aveva spiegato Brubaker in un'intervista del 2019. La coppia Brubaker-Phillips dovrebbe essere sinonimo di qualità, visto che i due lavorano insieme da decenni e hanno creato fumetti di successo come Criminal, The Fade Out, Kill or be Killed, Reckless e Pulp tradotti in diverse lingue. Separatamente, Brubaker ha scritto archi narrativi chiave per titoli Marvel e DC Comics come Batman, Catwoman e Captain America, inclusa la creazione del personaggio del Soldato d'Inverno. Come autore televisivo, Brubaker è stato produttore supervisore di Westworld e ha lavorato a The Falcon and the Winter Soldier di Disney+.

Le dichiarazioni

"Sean e io abbiamo costruito questo mondo nei nostri libri per oltre un decennio, e ora poterlo portare in vita per Amazon è semplicemente incredibile. E avere Amazon che sostiene il progetto come ha fatto, e mostrare così tanta fiducia nella visione mia e di Jordan dello show è ancora più incredibile”, ha detto Brubaker.

Amazon MGM Studios ha aperto una stanza degli scrittori per la serie a inizio 2023 ma il processo di scrittura era stato interrotto dallo sciopero degli sceneggiatori. Ora, finalmente, il servizio di video in streaming di Amazon ha potuto ordinarla ufficialmente. "Criminal è un'amata graphic novel creata dal team più iconico della storia dei fumetti", ha affermato Nick Pepper, capo dello sviluppo di Amazon MGM Studios. "So che i nostri clienti Prime Video a livello globale accoglieranno immediatamente questa storia e non vedo l'ora di lavorare con Ed, Jordan e il team per portarla sullo schermo".