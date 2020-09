Criminal mette sotto torchio Kit Harington: L'attore de Il Trono di Spade nel trailer della seconda stagione

News Serie TV

La serie procedurale di Netflix torna con quattro nuove storie il 16 settembre.

Dalla Barriera alla stanza degli interrogatori. Kit Harington, meglio conosciuto per il ruolo di Jon Snow ne Il Trono di Spade, è tra i protagonisti della seconda stagione di Criminal: Regno Unito, la serie crime procedurale di Netflix che segue diversi sospettati interrogati dalla polizia in una singola stanza. Come si vede dal trailer ufficiale, l'attore sarà uno degli indiziati al centro di uno dei nuovi episodi in arrivo in streaming il 16 settembre.

Criminal: La trama della serie

Criminal è una serie procedurale con una caratteristica particolare: tutte le scene si svolgono all'interno di una sala interrogatori. Questa drammatica versione ridotta all'osso del gioco del gatto col topo si focalizza sull'intenso scontro mentale tra l'agente di polizia e la persona sospettata, diversa in ogni episodio. La serie si compone di diverse storie di omicidi, ambientate in quattro paesi europei diversi: Regno Unito, Germania, Francia e Spagna.

Criminal 2: Quattro nuove storie, quattro nuovi sospettati

Nel primo ciclo di episodi di Criminal: Regno Unito, i quattro indiziati erano interpretati da David Tennant, Hayley Atwell, Youssef Kerkour e Clare-Hope Ashitey. In questa seconda stagione, oltre a Kit Harington, troveremo Kunal Nayyar (il Raj di The Big Bang Theory), Sharon Horgan (Catastrophe) e Sophie Okonedo (che vedremo presto in Ratched di Ryan Murphy). Tra i crimini di cui sono accusati i nuovi indiziati ci sono lo stupro, il rapimento e l'omicidio. Ognuno di loro racconta la propria versione: ma dicono la verità o mentono?