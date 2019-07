Creepshow: Il primo, terrificante trailer della serie horror di Greg Nicotero

News Serie TV

Basata sul film omonimo di George A. Romero, è attesa in tv a settembre.

Creepshow, la nuova serie horror che il produttore esecutivo e regista di The Walking Dead Greg Nicotero sta preparando per Shudder, il servizio di video in streaming di AMC, si mostra in un primo, terrificante trailer al Comic-Con di San Diego.

Attesa negli Stati Uniti per il 26 settembre, Creepshow è il remake dell'omonimo film a episodi del 1982 scritto da Stephen King e diretto dal compianto George A. Romero e racconta in ciascun episodio più storie dell'orrore tra loro indipendenti. Nella premiere, Nicotero dirige il primo segmento, basato su Materia grigia di King, coinvolgendo gli attori Adrienne Barbeau (tra i protagonisti del film originale), Giancarlo Esposito (Better Call Saul) e Tobin Bell (Saw). Alcune delle altre storie sono curate invece da Joe Hill (NOS4A2), Josh Malerman (Bird Box), David J. Schow (Il corvo), John Harrison (I racconti della cripta) e Paul Dini (Batman).

La lunghissima lista del cast include inoltre Tricia Helfer (Battlestar Galactica), David Arquette (Scream), DJ Qualls (Supernatural), Dana Gould (Stan Against Evil), Jeffrey Combs (Star Trek), Bruce Davison (X-Men), Big Boi (la serie Scream) e Kid Cudi (How to Make It in America).