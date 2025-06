Countdown, Jensen Ackles sul suo personaggio nella nuova serie di Prime Video: "Aspetti familiari" col Dean di Supernatural

News Serie TV

Attesa su Prime Video dal 23 giugno, la nuova serie tv Countdown vede Jensen Ackles nei panni di un personaggio che ricorda alcuni aspetti del suo Dean Winchester di Supernatural. Ecco quali.

Si capisce in fretta che Countdown, nuova avventura televisiva del veterano di Supernatural Jensen Ackles, disponibile in streaming su Prime Video dal 25 giugno, non ha molto in comune con le storie dei fratelli Winchester. Nel thriller, quando un agente del Dipartimento per la Sicurezza Interna viene assassinato in pieno giorno, l'agente del Dipartimento di Polizia di Los Angeles Mark Meachum, il personaggio di Ackles, viene reclutato in una task force segreta per indagare, insieme ad altri agenti sotto copertura provenienti da tutte le forze dell'ordine. È altamente improbabile che il colpevole sia un demone. Eppure, tra le tante differenze, ci sono aspetti di Mark che vi ricorderanno il personaggio più amato interpretato dall'attore, Dean Winchester.

Countdown: Le somiglianze tra Mark e il Dean di Supernatural

Nel corso di un'intervista con TVLine, Mark Meachum è stato descritto come "un investigatore dalla mente singolare, estremamente brillante e altamente capace che non si fermerà finché non si sentirà il suono del fischietto". Alcuni di questi aggettivi potrebbero descrivere anche Dean Winchester, il personaggio che Ackles ha interpretato per quindici stagioni in Supernatural. Perciò, quando gli è stato chiesto se direbbe che Mark ha la stessa energia di Dean, dopo una fragorosa risata, l'attore ha risposto: "Sì. Penso di sì. Penso che si possa sicuramente dire che ci sia una certa familiarità".

"Non so se ci siano somiglianze" ha aggiunto Ackles, "ma ci sono alcuni aspetti familiari in quei due personaggi, nel fatto che sono un po' sprezzanti nel modo in cui attaccano le forze oscure. La differenza principale è che Mark combatte contro persone reali, corporee, mentre Dean Winchester combatte fantasmi, demoni, streghe, vampiri...". E mentre a quest'ultimo e al fratello Sam serve "un intero baule pieno di armi diverse, a Mark piace [nient'altro che] la sua pistola".