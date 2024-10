Corto Maltese: In sviluppo una serie live-action dal creatore delle Winx

News Serie TV

Il gruppo italiano Rainbow, guidato da Iginio Straffi, sta lavorando a una serie sull'iconico personaggio dei fumetti di Hugo Pratt: ecco tutto quello che sappiamo.

Corto Maltese arriverà finalmente sul piccolo schermo in carne e ossa? Potrebbe essere la volta buona. Il gruppo italiano Rainbow, la società guidata da Iginio Straffi che ha già creato il franchise di animazione di successo Winx Club, sta lavorando a una serie live-action basata sull'iconico personaggio creato da Hugo Pratt.

Corto Maltese: I primi dettagli della serie di Rainbow

Rainbow ha annunciato di aver stretto una partnership con Cong SA, la società che detiene i diritti di Pratt. Oltre a produrre la nuova serie live-action, Rainbow gestirà i diritti di licenza di Corto Maltese in tutto il mondo, hanno fatto sapere le due società in un comunicato congiunto. Il personaggio di Corto Maltese, un marinaio furfante e fumatore accanito alla ricerca di avventure in giro per il mondo, è nato nel 1967 dalla penna dell'illustratore Hugo Pratt ed è protagonista di 28 storie a fumetti realizzate dallo stesso creatore e di altre cinque realizzate da altri autori. Esiste una serie animata co-prodotta da Italia e Francia, uscita nel 2002, ma questa - se diventasse realtà - sarebbe la prima serie live-action.

Il precedente tentativo di Frank Miller e le dichiarazioni di Straffi

Nel 2022 era stato il leggendario fumettista, sceneggiatore e regista statunitense Frank Miller a tentare di realizzare una miniserie dal vero su Corto Maltese con la francese StudioCanal. Il progetto, tuttavia, non si è mai concretizzato. Ora Rainbow intende riprovarci. "Questo progetto è un sogno che si realizza. Sono un grande fan di Hugo Pratt e ho sempre desiderato di poter lavorare a Corto Maltese", ha dichiarato il fondatore e CEO di Rainbow Iginio Straffi in un comunicato. "Ho aspettato pazientemente il momento giusto e le risorse artistiche adeguate per rendere omaggio a uno degli autori italiani più importanti al mondo. Finalmente questo giorno è arrivato e sono molto emozionato, è davvero un grande onore per me".

Patrizia Zanotti, colorista che dal 1979 affianca artisticamente Pratt e oggi è a capo di Cong SA, ha aggiunto: "Sono convinta che, grazie alle intuizioni e alla professionalità appassionata di Iginio Straffi, questo nuovo modo di raccontare Corto Maltese contribuirà ad ampliare l'immaginario delle nuove generazioni, trasmettendo i valori fondanti del personaggio creato da Hugo Pratt: avventura, libertà, curiosità, amicizia e rispetto per le diverse culture".