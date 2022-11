Corto Maltese diventa una serie tv live-action creata da Frank Miller

News Serie TV

La miniserie tratta dalle opere di Hugo Pratt è prodotta dalla francese StudioCanal.

Il leggendario fumettista, sceneggiatore e regista statunitense Frank Miller sarà il creatore, autore e produttore esecutivo di una serie tv basata sull'iconico personaggio di Corto Maltese creato da Hugo Pratt. La miniserie live-action avrà 6 episodi ed è prodotta dalla francese StudioCanal.

Corto Maltese: I primi dettagli della serie di Frank Miller

Il personaggio di Corto Maltese, un marinaio alla ricerca di avventure in giro per il mondo, è nato nel 1967 dalla penna dell'illustratore Hugo Pratt ed è protagonista di 28 storie a fumetti realizzate dallo stesso creatore e di altre cinque realizzate da altri autori. Esiste una serie animata co-prodotta da Italia e Francia, uscita nel 2002, ma è la prima volta che viene realizzata una serie live-action. StudioCanal si è aggiudicata i diritti delle graphic novel e ha voluto fortemente il creatore di Sin City e 300 come autore, perché è un noto estimatore di Corto Maltese e di Hugo Pratt.

La serie sarà prodotta a livello esecutivo da Miller, Silenn Thomas e Jemma Rodgers. Ron Halpern e Francoise Guyonnet supervisioneranno il progetto per StudioCanal. Gli effetti speciali sono stati affidati a un altro grande professionista: Phil Tippett, premio Oscar per capolavori come Star Wars: Il ritorno dello Jedi e Jurassic Park.

La dichiarazione di Frank Miller

“Ho scoperto Corto Maltese per la prima volta leggendo i libri al Forbidden Planet di New York da giovane. Poi, durante i miei viaggi, ho studiato e scoperto un'edizione che ho trovato in un'edicola a Roma. L'opera d'arte era così espressiva e così audace che sembrava saltare fuori dalle pagine. Mi ha impressionato", ha dichiarato Miller tramite un comunicato.