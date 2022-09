Corpo Libero: Data e primo teaser trailer della serie originale italiana di Paramount+

News Serie TV

Composta da 6 episodi, la serie è un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica.

Sarà presentata in anteprima assoluta ad Alice nella Città, in seno alla Festa del cinema di Roma, e sarà disponibile dal 26 ottobre su Paramount+ Corpo Libero, la nuova serie originale italiana coming of age tratta dall'omonimo romanzo di Ilaria Bernardini edito da Mondadori. Il servizio di video in streaming di Paramount, da poco disponibile in Italia, intanto ne ha diffuso il primo teaser trailer, che vedete qui sotto.





La trama e il cast di Corpo Libero

Prodotta da Indigo Film con Rai Fiction (la serie sarà trasmessa anche da Rai 2 nel 2023) e diretta da Cosima Spender (SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano) e Valerio Bonelli, Corpo Libero si presenta come un thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica femminile. È il racconto di uno sport fatto di leggerezza, salti e voli, ma anche di addestramento militare, regole severe e terribili sacrifici. Ha al suo centro giovinezza e rischio, voglia di crescita e paura di cambiare, mentre si alternano competizione sfrenata e amicizia inossidabile, violenza fisica e psicologica, patti di sangue, baci e fughe notturne, prove di resistenza e allucinazioni da farmaci. È il racconto della fabbricazione di una spettacolare bomba a orologeria, la forza centrifuga dell’adolescenza compressa dalla forza centripeta dell’agonismo, racchiusa in un body scintillante rosa e argento, e in un metro e cinquanta di altezza.

Fanno parte del cast della serie Antonia Truppo, Filippo Nigro, Alessia De Falco, Giada Savi, Federica Cuomo, Eva Iurlaro, Giada Pirozzi e Barbara Chichiarelli. Il progetto, lungo 6 episodi, è parte de L'Alleanza, il patto di produzione stipulato tra i principali broadcaster europei per cofinanziare serie TV innovative e di alto profilo per il mercato internazionale. È una coproduzione Indigo Film e Network Movie, in coproduzione con ZDFneo, in collaborazione con Rai Fiction e Paramount+ e in associazione con All3Media International. Il team di sceneggiatura comprende Chiara Barzini (Arianna), Ludovica Rampoldi (Gomorra), Giordana Mari (1993) e la stessa autrice del romanzo Ilaria Bernardini.

Foto: Mario Spada