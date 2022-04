Conversations With Friends: Romanticismo e passione nel trailer ufficiale della miniserie dal romanzo di Sally Rooney

News Serie TV

L'adattamento tv di Parlarne tra amici, romanzo d'esordio dell'acclamata scrittrice irlandese, uscirà negli Stati Uniti su Hulu il 15 maggio.

Relazioni, cuori spezzati, tensioni sessuali che ci fanno fare un giro sulle montagne russe delle emozioni, insieme ai protagonisti. Il trailer ufficiale di Conversations With Friends, la miniserie basata sull'omonimo romanzo d'esordio di Sally Rooney - in Italia conosciuto con il titolo Parlarne tra amici -, trasmette esattamente le sensazioni (le vibes, diremmo in gergo social) che ci si aspetta da una serie del genere e cattura la complessità e le contraddizioni delle pagine del libro. D'altronde questo adattamento proviene dallo stesso team che ci ha regalato Normal People, la miniserie tratta dall'altro romanzo di successo di Rooney: il regista Lenny Abrahamson, la sceneggiatrice Alice Birch e la stessa scrittrice irlandese coinvolta come produttrice esecutiva.





La trama di Conversations With Friends

Attesa negli Stati Uniti, su Hulu, il prossimo 15 maggio (in Italia non ha ancora una collocazione ma, se seguirà lo stesso iter di Normal People, aspettiamoci di vederla prossimamente su STARZPLAY), Conversation With Friends racconta in 12 episodi la storia di due coppie: Frances (Alison Oliver) e la sua ex ragazza Bobbi (Sasha Lane, Loki), ora sua migliore amica, e i coniugi Melissa (Jemima Kirke, Sex Education) e Nick (Joe Alwyn, L'ultima lettera d'amore). Melissa e Bobbi iniziano un flirt mentre Frances e Nick intraprendono una passionale relazione segreta, mettendo alla prova il legame tra Frances e Bobbi e costringendo tutti loro a riconsiderare se stessi.

Nel trailer vediamo Frances che ha ancora il cuore spezzato per la sua rottura con Bobbi, ma l'affascinante Nick le fa sentire come se potesse ancora amare. "So che è sposato, ma ho pensato fosse divertente", dice. Ne frattempo Bobbi non riesce a staccare gli occhi da Melissa: "Ovviamente ho una cotta per lei", ammette. Rapidamente le cose precipitano e, dopo i primi entusiasmi, i protagonisti affrontano le conseguenze delle loro azioni sulle loro rispettive relazioni, nel tentativo di salvare da una parte un matrimonio e dall'altra un'amicizia.