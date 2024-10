Connie Britton nel pilota di Phony, quarta stagione per La leggenda di Vox Machina e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, i trailer delle nuove serie Laid con Stephanie Hsu e Interior Chinatown con Jimmy O. Yang.

Infaticabile Connie Britton. La nominata a cinque Emmy ha firmato con Hulu per uno dei ruoli principali in Phony, comedy di formazione della quale è stato ordinato l'episodio pilota. Si tratta del terzo progetto televisivo a impengare l'attrice in questo periodo.

Scritta e diretta da Nick Paley (Broad City), la potenziale serie ruota attorno a un adolescente che si sveglia in ospedale dopo un incidente stradale e scopre che sua madre, suo unico genitore e migliore amica, sembra essere stata sostituta da un'impostora. Britton interpreterà quest'ultima, Ellen, anche preside del liceo di Sonny.

La leggenda di Vox Machina rinnovata per una quarta stagione

Prime Video ha rinnovato la sua serie animata fantasy La leggenda di Vox Machina per una quarta stagione. L'annuncio è arrivato poche ore prima del finale della terza, disponibile da oggi. "Siamo più che emozionati e grati di continuare le avventure epiche e selvagge di Vex, Vax, Keyleth, Percy, Pike, Grog e del personaggio più amato di tutti: Scanlan", ha affermato il produttore esecutivo Sam Riegel in un comunicato. "Con ogni stagione, questo show sale di livello e abbiamo già grandi progetti per far salire di livello sia i nostri eroi che i nostri villain nella stagione 4".

Ronald D. Moore nuovo showrunner di God of War

L'ideatore di Battlestar Galactica e Outlander Ronald D. Moore è il nuovo showrunner di God of War, prossima serie di Prime Video basata sul popolare videogioco omonimo. Moore sostituisce Rafe Judkins, che la scorsa settimana ha lasciato il progetto insieme ai produttori esecutivi Hawk Ostby e Mark Fergus, dopo che Amazon e Sony Pictures Television hanno optato per una direzione creativa diversa.

Il teaser trailer della comedy romantica Laid

Peacock ha rilasciato il teaser trailer di Laid, sua nuova comedy romantica con protagonista la nominata all'Oscar Stephanie Hsu, disponibile in streaming con tutti gli episodi dal 19 dicembre. Quest'ultima interpreta Ruby, una giovane donna la quale scopre che tutti i suoi ex stanno morendo in circostanze misteriose. Insieme alla sua amica AJ (Zosia Mamet), Ruby deve tornare indietro nella cronologia delle sue relazioni per affrontare il suo passato e poter andare avanti. La serie porta le firme di Nahnatchka Khan (Non fidarti della str**** dell'interno 23) e Sally Bradford McKenna (The Goldbergs).

Interior Chinatown: Il trailer ufficiale della serie con Jimmy O. Yang

Interior Chinatown, nuova serie di Hulu con protagonista Jimmy O. Yang, si mostra nel trailer ufficiale in attesa del debutto il 19 novembre. Creata da Charles Yu e Taika Waititi (What We Do in the Shadows, Reservation Dogs) basandosi sull'omonimo romanzo dello stesso Yu, racconta la storia di Willis Wu (Yang), comparsa in un poliziesco intitolato "Black & White". Relegato al fondale, Willis sogna un mondo oltre Chinatown. Quando testimonia inavvertitamente a un crimine, inizia a svelare una rete criminale e nel processo scopre cosa si prova a stare sotto i riflettori.