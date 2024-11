Come uccidono le brave ragazze rinnovata per una seconda stagione a Netflix

News Serie TV

I nuovi episodi si baseranno sul secondo romanzo dell'omonima serie di Holly Jackson - Brava ragazza, cattivo sangue.

La notizia che molti attendevano dalla scorsa estate è arrivata, finalmente: la giovane "detective" Pip Fitz-Amobi si tufferà in una nuova indagine su Netflix. Il servizio streaming ha rinnovato per una seconda stagione Come uccidono le brave ragazze, il thriller young adult basato sul bestseller omonimo scritto da Holly Jackson. I nuovi sei episodi porteranno sugli schermi il secondo romanzo della serie, Brava ragazza, cattivo sangue.

Come uccidono le brave ragazze 2: Come continua la storia

La prima stagione di Come uccidono le brave ragazze ha visto l'adolescente Pip indagare su un caso irrisolto - l'omicidio di Andie Bell, una delle ragazze più popolari della scuola - come parte di un progetto scolastico. Dopo aver risolto il caso, il mondo di Pip è stato trasformato dalle sue azioni, e non sempre in meglio. Nel secondo ciclo di episodi la ritroveremo ad affrontare le ricadute di quelle azioni, decisa a stare lontana da altre indagini. Ma mentre si avvicina il processo a Max Hastings, il testimone chiave Jamie Reynolds scompare all'improvviso e Pip si ritrova a correre contro il tempo per ritrovarlo. Questo nuovo mistero la porterà in luoghi inaspettati mentre lotterà con l'idea di giustizia, allontanandosi ancora di più dalla "brava ragazza" che era un tempo.

Oltre a Emma Myers di nuovo nei panni della protagonista Pip Fitz-Amobi, nella seconda stagione ritroveremo anche Zain Iqbal in quelli del suo amico Ravi Singh. "Sono più che emozionata di poter continuare la storia di Pip e, questa volta, scriverò nello show!", ha dichiarato Jackson in un comunicato. "Dobbiamo tutto ai fan devoti e non vedo l'ora di riunirmi alla mia famiglia di Come uccidono le brave ragazze!".