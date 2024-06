Come uccidono le brave ragazze: Il trailer ufficiale della serie con Emma Myers in arrivo su Netflix

News Serie TV

La serie basata sul fortunato romanzo young adult di Holly Jackson arriverà in streaming il 1° agosto.

Un'avvincente storia gialla con una risoluta e irresistibile protagonista sta per arrivare su Netflix. Il servizio di video in streaming ha diffuso il trailer ufficiale di Come uccidono le brave ragazze, serie basata sul caso letterario A Good Girl's Guide to Murder, romanzo giallo young adult scritto da Holly Jackson. Nel cast, nei panni della protagonista Pip, c'è la star di Mercoledì Emma Myers. L'appuntamento è fissato per il prossimo 1° agosto.





La trama di Come Uccidono le brave ragazze

La serie, lunga 6 episodi, parte di un omicidio accaduto cinque anni prima: la studentessa Andie Bell assassinata dal suo fidanzato Sal Singh. Sembra un caso chiuso. La polizia è convinta che sia stato lui l'assassino. Tutti in città credono la stessa cosa. Ma Pip Fitz-Amobi (Emma Myers), studentessa diciassettenne intelligente e risoluta, non ne è così sicura. Pensa che ci sia dell'altro che nessuno sa ed è determinata a dimostrarlo ora che lei stessa frequenta l'ultimo anno delle scuole superiori. Pip inizia un'indagine per conto, determinata ad arrivare al fondo di questo mistero. Ma se non è stato Sal, significa che un assassino è ancora là fuori e la stessa Pip potrebbe essere in pericolo.

Le dichiarazioni di Emma Myers e dell'autrice del romanzo

Parlando con Tudum, Emma Myers ha dichiarato: "Sono entusiasta di questo show e diventare Pip è stato un sogno. Che tu abbia letto il libro o meno, Come uccidono le brave ragazze è un'esperienza a tutto tondo. Penso che alla gente piacerà davvero".

Holly Jackson, da parte sua, è "più che entusiasta" del fatto che la serie, una produzuone BBC, sbarchi anche su Netflix. "Spero che gli spettatori adoreranno scoprire (o riscoprire) tutti i segreti e le bugie della nostra piccola città inglese Little Kilton", ha dichiarato a Tudum. "Gli spettatori possono aspettarsi momenti di grandi risate, buffonate adolescenziali, ma anche colpi di scena al cardiopalma che potreste trovare nel più oscuro dei thriller. Crepacuore, lacrime, sussulti, svenimento... preparatevi a tutto", ha concluso.

Il resto del cast

Nel cast ci sono anche Gary Beadle nei panni del padre di Pip, Victor, e Mathew Baynton nel ruolo di Elliot Ward. A completare il cast ci sono Henry Ashton nel ruolo di Max Hastings, Mitu Panicucci nel ruolo di Stella Chapman, India Lillie Davies nel ruolo di Andie Bell, Rahul Pattni nel ruolo di Sal Singh, Orla Hill nel ruolo di Ruby Foxcroft, Ephraim OP Sampson nel ruolo di Jake Lawrence, Carla Woodcock nel ruolo di Becca, Yasmin Al -Khudhairi nel ruolo di Naomi Ward, Jessica Webber nel ruolo di Nat Da Silva, Matthew Khan nel ruolo di Dylan, Georgia Aaron nel ruolo di Emma Hutton, Adam Astill nel ruolo di Toby Hastings e Annabel Mullion nel ruolo di Rosie Hastings.