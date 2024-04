Colpo di scena in Chicago Med: Due nomi storici della serie tv stanno per lasciare

News Serie TV

Chicago Med non supererà questa stagione indenne, purtroppo. Tre settimane dopo la bella notizia del rinnovo per un ulteriore ciclo di episodi, il decimo, si apprende che Diane Frolov e Andy Schneider, showrunner del medical drama sin dal suo debutto nel 2015, si dimetteranno dal loro incarico al termine dell'attuale nona stagione. Qui di seguito le loro ragioni in una dichiarazione congiunta.

"Siamo stati onorati di essere stati scelti da Dick Wolf per guidare Chicago Med e abbiamo apprezzato moltissimo la nostra collaborazione con Wolf Entertainment e Universal Television", si legge nella nota di Diane Frolov e Andy Schneider. "Amiamo Chicago Med e le abbiamo dedicato tutte le nostre energie creative, ma dopo nove stagioni sentiamo che è tempo per noi di andare avanti ed esplorare altre possibilità. Abbiamo avuto il privilegio di lavorare con uno staff di sceneggiatori e un team di produzione eccezionali e con un brillante gruppo di attori. Ci mancheranno tutti".

Il co-ideatore e produttore esecutivo Dick Wolf ha dichiarato: "Siamo grati a Diane e Andy per nove favolose stagioni di Chicago Med. Ci hanno aiutato a dare a NBC un autentico successo da primo posto per quasi un decennio". Al momento non sono stati ancora nominati dei successori. Come riconosce Wolf, Frolov e Schneider hanno contribuito a rendere Chicago Med uno dei più grandi successi della tv americana attualmente in onda, capace spesso di superare nelle medie d'ascolto la stessa serie che l'ha generata, Chicago Fire. In Italia la nuova stagione è in onda su Sky Serie e in streaming su NOW ogni martedì alle ore 21:15.