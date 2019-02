Colin Farrell protagonista della serie britannica The North Water

Quattro anni dopo la stagione 2 di True Detective, Colin Farrell torna in tv con un nuovo ruolo da protagonista. L'attore irlandese reciterà in The North Water, serie drammatica scritta e diretta dal regista e sceneggiatore di 45 anni e Looking Andrew Haigh basandosi sul romanzo omonimo di Ian McGuire.

In onda prossimamente sulla rete britannica BBC Two, secondo Deadline la serie di 4 episodi (l'ultimo dei quali lungo 90 minuti) si concentra sulla figura di Henry Drax (Farrell), un fiociniere e brutale assassino la cui amoralità è stata modellata per adattarsi alla durezza del suo mondo. Quando Drax salpa per una spedizione di caccia alle balene nell'Artico insieme con Patrick Sumner, un ex medico dell'esercito caduto in disgrazia che, come medico di bordo, spera di sfuggire agli orrori del suo passato, quest'ultimo si ritrova coinvolto in un viaggio dall'epilogo drammatico con un assassino psicotico. In cerca di redenzione, il corso della sua vita si trasforma in una durissima battaglia per la sopravvivenza nella desolazione artica.

"Scegliere i protagonisti giusti è la parte più importante di qualsiasi progetto e sono entusiasta di avere Colin Farrell a bordo", ha dichiarato Haigh. "Sono un grande ammiratore del suo lavoro e non vedo l'ora di vederlo dare vita vividamente a Drax". Piers Wenger della divisione BBC Drama ha aggiunto: "Colin Farrell porterà una miscela di brutalità e umanità al superbo adattamento di Andrew Haigh di questo romanzo selvaggio. The North Water è una storia che fa riflettere destinata a catturare il pubblico di BBC Two".