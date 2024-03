Colin Donnell sul set di Chicago Med: Stiamo per rivedere il Dott. Connor Rhodes?

News Serie TV

La nona stagione del medical drama di successo arriverà in Italia su Sky e NOW la prossima settimana.

Qualcosa che ancora non sappiamo sta forse accadendo in Chicago Med? Nel fine settimana, le ex star del medical drama Colin Donnell e Brian Tee hanno condiviso su Instagram una foto che le ritrae insieme sul set. Sappiamo che Tee, interprete fino al 2022 del Dott. Ethan Choi, è tornato per dirigere un episodio della stagione 9, l'undicesimo. Ma cosa ci faceva Donnell con lui? Forse il Dott. Connor Rhodes, da lui interpretato fino alla premiere della stagione 5, sta per riabbracciare gli ex colleghi del Gaffney Chicago Medical Center?

Colin Donnell sul set di Chicago Med

Sfortunatamente, la risposta sembra essere "no". Come riporta TVLine, Donnell è sì tornato sul set di Chicago Med, ma senza fare un salto davanti alla macchina da presa. "Così sto dirigendo il mio [episodio] di Chicago Med, e indovinate chi ha fatto una visita a sorpresa... Colin Donnell. È bello vedere un vecchio amico. I dottori originali", ha scritto Tee nella didascalia della foto che lo ritrae insieme all'ex collega. Donnell ha ripubblicato il selfie, scrivendo: "Che meravigliosa coincidenza che Brian Tee abbia indossato il suo berretto da regista mentre ho potuto fare una visita a sorpresa sul set di Med". S. Epatha Merkerson (interprete di Sharon Goodwin), che in quel momento non era sul set, ha scritto invece rispondendo al post di Tee: "Che cosa???!!! Non posso credere di essermi persa la visita di Colin!".

Chicago Med è stata appena rinnovata da NBC per una decima stagione. In Italia, la nona, lunga solo 13 episodi a causa degli scioperi di Hollywood dello scorso anno, debutterà su Sky Serie e in streaming su NOW il 2 aprile, insieme alle colleghe Chicago Fire e Chicago P.D. Donnell, che aveva lasciato la serie per ragioni creative dovute all'evoluzione della storia del suo personaggio, è stato visto l'ultima volta in tv nella breve Irreverent, nei panni di un gangster di Chicago costretto a rifugiarsi in una remota cittadina australiana, fingendosi il nuovo ministro della chiesa.