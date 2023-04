"Cleopatra non era nera": Netflix sotto accusa per la docu-fiction Regina Cleopatra

News Serie TV

Un avvocato egiziano fa causa al servizio streaming: l'opera con Adele James distorce e riscrive la storia.

Un "crimine". Così l'avvocato egiziano Mahmoud al-Semary, che ha intentato una causa contro Netflix, definisce l'iniziativa del servizio streaming di raccontare la storia di Cleopatra, l'ultimo faraone d'Egitto, e come lottò per proteggere il trono, la famiglia e l'eredità, nella docu-fiction attesa per il 10 maggio Regina Cleopatra. Diretta e prodotta da Jada Pinkett Smith, la produzione è al centro di una tempesta nel Paese e non solo perché ha affidato il ruolo della regina del periodo tolemaico ad Adele James, un'attrice di colore.

Come riporta la stampa locale, Mahmoud al-Semary ha chiesto che vengano avviate azioni legali contro i responsabili della realizzazione di Regina Cleopatra, incolpando i vertici di Netflix per la partecipazione a "questo crimine". Le accuse si sono sollevate in seguito alla diffusione del trailer della docu-fiction la scorsa settimana, per il quale i commenti su YouTube sono stati successivamente disattivati. L'avvocato sostiene che già da quest'anteprima si intuisce che Regina Cleopatra contraddice la storia e promuove l'afrocentrismo: "Ciò che la piattaforma mostra non è conforme ai valori e ai principi islamici e sociali, quelli egiziani in particolare". Per al-Semary si tratta di una "contraffazione" alla quale gli egiziani di tutto il mondo si devono opporre per "preservare l'identità nazionale e culturale egiziane".

Sulla questione è intervenuto anche il celebre archeologo Zahi Hawass, che al quotidiano al-Masry al-Youm ha denunciato una "falsificazione" dei fatti, sostenendo che trattandosi di un'opera documentaristica la fedeltà storica è imprescindibile. La scelta di un'attrice di colore, britannica, indica la chiara volontà di distorcere e riscrivere la storia, sostiene Hawass. Mentre per ora Netflix non ha rilasciato dichiarazioni, Adele James, travolta dalle critiche e purtroppo anche da offese ignobili, ha scritto su Twitter: "Solo per vostra informazione: questo tipo di comportamento non sarà tollerato sul mio account. Sarete bloccati senza esitazione!!! Se non vi piace il casting, non guardate lo show... Io sono gasata e continuerò a esserlo!". Per Pinkett Smith, invece, "l'eredità di Cleopatra è molto dibattuta... Non vediamo o ascoltiamo spesso storie sulle regine nere e questo è stato davvero importante per me".