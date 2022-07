Cinque giorni al Memorial: Il trailer italiano in anteprima esclusiva della miniserie in arrivo su Apple TV+

News Serie TV

L'emergency drama Cinque giorni al Memorial sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal 12 agosto. Ecco intanto in anteprima esclusiva il trailer italiano ufficiale della serie limitata del Premio Oscar John Ridley e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse.

Il 12 agosto, Apple TV+ ci porterà indietro nel tempo fino ai terribili e tragici giorni di Katrina, l'uragano atlantico che nell'agosto del 2005 mise in ginocchio gli Stati Uniti causando quasi duemila vittime e danni per oltre 120 miliardi di dollari. Lo farà con gli otto episodi della miniserie Cinque giorni al Memorial, basata su un libro della giornalista premio Pulitzer Sheri Fink, della quale vi presentiamo in anteprima esclusiva il trailer italiano ufficiale





La trama e il cast di Cinque giorni al Memorial

In streaming con un nuovo episodio ogni venerdì fino al 12 settembre, Cinque giorni al Memorial nasce da un'idea del premio Oscar John Ridley (12 anni schiavo) e del vincitore dell'Emmy Carlton Cuse (Lost), entrambi registi della miniserie, e racconta l'impatto dell'uragano Katrina e le sue conseguenze su un ospedale locale. Con l'aumentare delle inondazioni, la mancanza di elettricità e il calore divampante, nell'allora Memorial Medical Center di New Orleans i soccorritori, ormai esausti, sono stati costretti a prendere decisioni che li avrebbero condizionati per gli anni a venire.

Il prestigioso cast include la nominata all'Oscar Vera Farmiga (Tra le nuvole), Cornelius Smith Jr. (Scandal) e la vincitrice di tre Emmy Cherry Jones (24, The Handmaid's Tale), oltre a Robert Pine (CHiPs), Julie Ann Emery (Better Call Saul), Adepero Oduye (The Falcon and the Winter Soldier), Molly Hager (Happyish), Michael Gaston (Blindspot) e W. Earl Brown (Deadwood).