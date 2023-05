Chicago Med: Un volto storico della serie ha lasciato il cast dopo 8 stagioni

News Serie TV

Non uno ma due colpi di scena nell'episodio che la scorsa notte ha concluso l'ottava stagione della serie tv.

Chicago Med dovrà fare a meno di uno dei suoi volti storici nella prossima stagione. Il finale dell'ottava, in onda negli Stati Uniti la scorsa notte, ha visto uno dei membri del cast originale del medical drama di successo di NBC lasciare inaspettatamente il Gaffney Chicago Medical Center, un addio preceduto da un'ancora più sorprendente reunion. In Italia l'episodio rimarrà inedito ancora per qualche mese (la programmazione dell'ottava stagione ripartirà dal decimo episodio il 30 maggio su Sky Serie e in streaming su NOW), quindi spetta a voi decidere se proseguire o meno con la lettura, perché il resto dell'articolo contiene spoiler.

Chicago Med: Chi ha lasciato la serie tv nel finale della stagione 8?

Nel finale dell'ottava stagione, intitolato opportunamente Does One Door Close and Another One Open? (letteralmente Una porta si chiude e un'altra si apre?), il personaggio interpretato da Nick Gehlfuss, il Dott. Will Halstead, si è dimesso dall'ospedale dopo aver ammesso di non sopportare ciò che quel posto è diventato dopo gli ultimi cambiamenti. Will si è assunto la piena responsabilità del modo in cui è stata gestita un'operazione su Jack Dayton (Sasha Roiz), l'imprenditore che ha acquisito la partecipazione di controllo del Gaffney Chicago Medical Center. Più precisamente, il dottore ha sabotato la tecnologia di Dayton OR 2.0, al fine di dimostrare i suoi difetti e la sua pericolosità. Quando ha consegnato la lettera di dimissioni a Sharon Goodwin (S. Epatha Merkerson), ha spiegato: "Se Dayton viene a cercare un colpevole, ne hai uno". E la sua risposta è stata: "Renditi conto che non ho altra scelta che accettare le tue dimissioni e renditi conto anche che non è ciò che voglio. Non sarà facile per te là fuori. Non posso darti un riferimento e Jack Dayton è noto per essere vendicativo".

Ma Will non è sembrato preoccupato, perché "dove sono cresciuto, tutti quelli che conoscevo erano vendicativi". Alla fine dell'episodio, Will ha svuotato il suo armadietto, e rivolgendosi a tutti i suoi colleghi, ha detto: "Mi dispiace, devo andare. Questo non è facile. Siete stati la mia famiglia per così tanti anni. Non vi dimenticherò mai. Sarete sempre parte di me. E sarò sempre grato per il tempo che abbiamo trascorso insieme". Poi, il colpo di scena. Will è volato a Seattle, dove... l'ex fidanzata Natalie Manning (l'ex membro del cast Torrey DeVitto) lo sta aspettando all'aeroporto con suo figlio Owen! Lei gli ha chiesto perché non avesse bagagli con sé, e lui ha ammesso: "Non sapevo per quanto tempo avresti voluto che rimanessi". "Non ti lascerò più andare", è stata la risposta di Natalie.

Perché Nick Gehlfuss ha deciso di lasciare Chicago Med?

Intervistato da TVLine, Gehlfuss ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il cast di Chicago Med dopo otto stagioni. "È stata una decisione difficile, ma ho capito, forse qualche mese fa, che stavo arrivando al punto di portare il Dott. Halstead fin dove potevo. Una decisione difficile perché, ovviamente, negli ultimi otto anni sono cresciuto con un fantastico gruppo di persone, e loro sono diventate una famiglia, davvero. Usiamo spesso questa parola, ma è l'unica che ha senso, ed è anche una comunità di artisti. E poi, ho messo radici in questa città. Chicago non è mai stata sul mio radar ed è diventata casa. Quindi è difficile pensare di lasciare qualcosa di così comodo... [Quando] un attore viene coinvolto in qualcosa di simile, è attratto dalla verità, e otto anni con un personaggio sono tanti. Mi sentivo come se fossi andato il più lontano possibile con lui. Questo è quanto, davvero".

E a proposito della reunion tra Will e Natalie, Gehlfuss ha detto: "Hanno chiuso il cerchio. Credo che Will stesse cercando aspetti di Natalie in ogni relazione che ha seguito la loro rottura. Non l'ha mai dimenticata veramente, quindi aveva molto senso riunirli e fornire una chiusura ai fan. È stato un bel momento che siamo riusciti a realizzare. È stato fantastico vedere Torrey. Abbiamo ritrovato la sintonia di allora, come se non ci fossimo allontanati".