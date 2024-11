Chicago Med: Un personaggio sta per tornare dopo sei anni

News Serie TV

La prossima settimana andrà in onda negli Stati Uniti l'ultimo episodio di quest'anno della serie di successo. Con un ospite speciale.

Il promo dell'ottavo episodio della stagione 10 di Chicago Med, in onda negli Stati Uniti su NBC la prossima settimana, ha rivelato un ritorno inaspettato al Chicago Medical Center, un personaggio apparso l'ultima volta nel medical drama sei anni fa. Si tratta dalla Dott.ssa Sarah Reese, un volto regolare della serie tra la prima e la terza stagione, uscita di scena nel primo episodio della quarta, interpretata da Rachel DiPillo.

Chicago Med 10: Stagione 10: Promo Ufficiale dell'Episodio 8 - HD

Chicago Med 10: Il ritorno della Dott.ssa Sarah Reese

L'ex specializzanda di psichiatria apparirà nel finale di metà stagione, intitolato Love Will Tear Us Apart (letteralmente L'amore ci farà a pezzi). L'ultima volta, la Dott.ssa Reese aveva deciso di continuare la specializzazione altrove, dopo aver scoperto che suo padre era un serial killer e che il Dott. Charles (Oliver Platt) lo aveva quasi lasciato morire. "Aveva un rapporto così stretto con Charles e si sente tradita da lui, non riesce proprio a restare", aveva spiegato all'epoca la showrunner Diane Frolov a TVLine.

Il promo mostra la sorpresa del Dott. Charles nel rivedere Sarah dopo tutto questo tempo. In effetti, i contrasti tra i due sono ben lontani dall'essere superati. La sinossi dell'episodio anticipa infatti che Charles tornerà allo scontro con la sua ex specializzanda per un paziente in stato depressivo.

In Italia, la nuova stagione di Chicago Med non ha ancora una data e sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW prossimamente, prima del passaggio in chiaro su Italia 1.