Chicago Med: Un altro volto storico dalla serie lascerà il cast a breve

Il medical drama tornerà in onda in Italia su Sky Serie il 23 novembre.

I fan di Chicago Med sono invitati a prepararsi a un altro addio. Deadline riporta che Brian Tee, interprete sin dagli esordi del Dott. Ethan Choi, lascerà il medical drama di successo di NBC nell'ottava stagione attualmente in onda. A dire il vero, a brevissimo: nel nono episodio, intitolato Could Be the Start of Something New (letteralmente Potrebbe essere l'inizio di qualcosa di nuovo), in onda negli Stati Uniti il 7 dicembre.

Chicago Med: Perché Brian Tee lascia il cast della serie tv?

Non si tratta di una scelta creativa: è stato lo stesso attore a chiedere di poter fare un passo indietro per trascorrere più tempo con la sua famiglia e perseguire altre opportunità professionali. "Interpretare il Dott. Ethan Choi in Chicago Med è stato un grande dono e una benedizione", ha detto al sito. "Sono immensamente grato ai nostri fan e ai miei colleghi sia davanti che dietro la macchina da presa mentre mi imbarco in un nuovo viaggio. Sarò per sempre in debito con Dick Wolf, NBC e Universal Television per avermi scelto".

Parlando dell'uscita di scena del Dott. Choi, Tee ha detto che sarà "adeguata" e "bella", aggiungendo: "Credo che i fan la adoreranno, assolutamente. Porterà un po' del nuovo Ethan e un po' del vecchio. Sappiate che l'episodio 9 sarà fantastico".

Brian Tee: Un addio o solo un arrivederci?

Questa non sarà la prima volta in cui Tee appenderà il camice del Dott. Choi al chiodo per dedicarsi ad altro. Era accaduto anche nella stagione precedente, quando si era assentato in diversi episodi per recitare al fianco di Nicole Kidman nella prossima serie di Prime Video Expats. Su Instagram, l'attore ha scritto tuttavia che "Questo non è un addio ma un arrivederci alla prossima".

Per il pubblico di Chicago Med si tratta in ogni caso di una nuova batosta, che segue solo di poche settimane la precedente. Nel primo episodio della stagione 8, il Italia in onda su Sky Serie dal 23 novembre, gli appassionati hanno dovuto rinunciare anche a Guy Lockard e al suo Dott. Dylan Scott. Prima di loro, nella stagione 7, aveva salutato i colleghi anche Kristen Hager, interprete della Dott.ssa Stevie Hammer.