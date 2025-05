Chicago Med: Nella stagione 11 tornerà un personaggio storico

News Serie TV

Lo showrunner di Chicago Med Allen MacDonald anticipa che la prossima, undicesima stagione riporterà nella serie un personaggio storico. Di chi si tratta?

Nonostante la decima stagione si sia appena conclusa, almeno negli Stati Uniti (in Italia la programmazione prosegue ogni mercoledì su Sky Serie e in streaming su NOW), i fan di Chicago Med sono già proiettati verso la prossima dopo che lo showrunner Allen MacDonald ha rivelato qualcosa di entusiasmante: il ritorno di un personaggio storico, qualcuno che non è più nella serie. Forse anche più di uno.

Chicago Med: Chi tornerà nella stagione 11?

"Ho intenzione di riportare un altro membro del cast originario o due, come ho fatto con Sarah Reese, e ci stiamo lavorando", ha detto MacDonald a TVLine. Lo showrunner non è entro nei dettagli, quindi non possiamo sapere a quale medico o infermiere si riferisca. Tuttavia, avendo parlato di "cast originario", immaginiamo di poter restringere il campo a Colin Donnell (interprete del Dott. Connor Rhodes), Nick Gehlfuss (Dott. Will Halstead), Torrey DeVitto (Dott. Natalie Manning), Brian Tee (Dott. Ethan Choi) e Yaya DaCosta (April Sexton).

Chicago Med arriva già da una stagione, la decima, durante la quale i volti familiari non sono mancati. Come menzionato da MacDonald, Rachel DiPillo ha ripreso il ruolo della psichiatra Sarah Reese, uscita di scena all'inizio della quarta stagione, in tre episodi, incluso il finale. L'arco narrativo ha fatto riemergere vecchi problemi e accuse tra Sarah e il Dott. Daniel Charles. Inoltre, Mekia Cox, ricorrente tra la seconda e la quarta stagione, è tornata nei panni della figlia di quest'ultimo, Robin, in un paio di episodi.