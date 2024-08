Chicago Med: Nella stagione 10 due nuovi dottori interpretati da Sarah Ramos e Darren Barnet

News Serie TV

I nuovi episodi del medical drama andranno in onda negli Stati Uniti su NBC dal 25 settembre.

Dopo i diversi recenti addii, Chicago Med aveva un estremo bisogno di rafforzare il team di dottori del Gaffney Chicago Medical Center. Nella prossima, decima stagione ne arriveranno due nuovi, entrambi piuttosto giovani: la Dott.ssa Caitlin Lenox e il Dott. John Frost, interpretati da Sarah Ramos e Darren Barnet, conosciuti in tv per i loro trascorsi in Parenthood e Non ho mai... rispettivamente.

Chicago Med: Nella stagione 10 un cambio generazionale

Entrambi i nuovi personaggi saranno coinvolti nella stagione 10 a tempo pieno. Stando alle prime anticipazioni, la Dott.ssa Lenox è un medico di pronto soccorso pronto a rimettere il Gaffney Medical in forze. Il Dott. Frost, invece, è uno specializzando di pediatria che nasconde un segreto.

Queste nuove aggiunte arriveranno all'indomani dell'ennesimo addio di un membro storico del cast: Dominic Rains, interprete dalla stagione 5 del chirurgo traumatologico Crockett Marcel, il quale scosso dalla notizia che un suo ex paziente era morto e che il padre del ragazzino si era suicidato, è arrivato alla conclusione di doversi prendere del tempo per elaborare la perdita di sua figlia. Una partenza che era stata preceduta da quelle di Nick Gehlfuss (interprete del Dott. Will Halstead), Brian Tee (Dott. Ethan Choi) e Guy Lockard (Dott. Dylan Scott).

S. Epatha Merkerson (Sharon Goodwin), Oliver Platt (Dott. Daniel Charles) e Marlyne Barrett (Maggie Lockwood) sono gli unici membri del cast originario rimasti in Chicago Med. Nei prossimi episodi ritroveremo anche le aggiunte più recenti Steven Weber (Dott. Dean Archer), Jessy Schram (Dott.ssa Hannah Asher) e il promosso Luke Mitchell (Dott. Mitch Ripley). Cambio anche al timone del medical drama con Diane Frolov e Andy Schneider, co-showrunner sin dal primo episodio, sostituiti da Allen MacDonald (CSI, Tredici).