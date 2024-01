Chicago Med: Ecco la nuova aggiunta al cast Luke Mitchell nelle prime foto della stagione 9

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo andranno in onda negli Stati Uniti dal 17 gennaio.

Luke Mitchell è ufficialmente in servizio al Gaffney Chicago Medical Center. NBC ha diffuso le prime foto che ritraggono la nuova aggiunta al cast di Chicago Med nei panni del Dott. Mitch Ripley, un nuovo personaggio che sarà introdotto nel primo episodio della stagione 9, in onda negli Stati Uniti dal 17 gennaio.

Chicago Med 9: Arriva Luke Mitchell

Il Dott. Mitch Ripley è descritto come un giovane uomo di circa trent'anni, un medico del Pronto Soccorso con un legame passato con il Dott. Daniel Charles (interpretato da Oliver Platt). Ricorrente, ma con il potenziale per diventare regolare in un'eventuale decima stagione, Mitch proviene da trascorsi travagliati, che lo hanno portato a incrociare il percorso di Daniel quando era piccolo.

Le foto, tratte dal primo episodio della nuova stagione, intitolato Row Row Row Your Boat on a Rocky Sea (letteralmente Rema, rema, rema la tua barca su un mare roccioso), mostrano il Dott. Ripley giare per le corsie dell'ospedale, prendersi cura dei pazienti e interagire con alcuni colleghi, tra cui il Dott. Dean Archer (Steven Weber), lo stesso Dott. Charles e l'infermiera Maggie Lockwood (Marlyne Barrett).