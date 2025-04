Chicago Fire: Un nuovo promo mostra il ritorno di Boden per "l'incubo peggiore di ogni vigile del fuoco"

News Serie TV

Eamonn Walker sarà di nuovo Wallace Boden nel prossimo episodio della stagione 13 di Chicago Fire. Ecco il promo!

Il ritorno di Wallace Boden in Chicago Fire, meno di un anno dopo il suo commosso arrivederci, ha i giorni contati. Il personaggio interpretato da Eamonn Walker riapparirà nell'episodio della tredicesima stagione in onda sull'americana NBC il 16 aprile, intitolato Post-Mortem, del quale il promo qui di seguito offre un'allarmante anteprima, visto che a riportare l'ex comandante della Caserma 51 tra i suoi uomini sarà "l'incubo peggiore di ogni vigile del fuoco", come lui stesso dichiara a Severide, Stella e colui che lo ha sostituito, Pascal.

Chicago Fire 13: Stagione 13: "Post-Mortem", il promo ufficiale in anteprima dell'episodio 18 - HD

Chicago Fire 13: Le circostanze del ritorno di Wallace Boden

Come ricorderete, alla fine della precedente stagione di Chicago Fire, Boden aveva salutato i suoi uomini della Caserma 51 dopo aver assunto una posizione più in alto nei ranghi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, quella di vice commissario. Nel diciottesimo episodio, Boden sarà incaricato dal commissario Carl Grissom (Gary Cole) di eseguire delle indagini post-incidente in seguito a un incendio domestico in cui un crollo ha coinvolto un pompiere. "Devo sapere esattamente cosa è andato storto. Tutto ciò che cerco è la verità", lo sentiamo dire nel promo.

"Siamo davvero emozionati di riavere il nostro amato Boden, e l'episodio è un viaggio emozionante come nessun altro fatto prima", aveva commentato la showrunner Andrea Newman in un precedente comunicato. "Raccontato con flashback e POV unici, Boden guida la nostra squadra in una ricerca per scoprire il come, il chi e il perché di un feroce scontro a fuoco che si è concluso in un disastro". In Italia, l'episodio non ha ancora una data ma sappiamo che la programmazione degli inediti di Chicago Fire (così come degli spin-off Chicago P.D. e Chicago Med) ripartirà il 30 aprile, su Sky Serie e in streaming su NOW.