Chicago Fire: Un attore che aveva lasciato da poco il cast tornerà nella stagione 14

Daniel Kyri ha confermato con una storia su Instagram che riprenderà il ruolo del vigile del fuoco Darren Ritter nella quattordicesima stagione di Chicago Fire.

Nei mondi spesso interconnessi delle serie tv di Dick Wolf, per qualcuno che va via, c'è sempre qualcun altro pronto a tornare. Con una storia condivisa su Instagram, l'ex star di Chicago Fire Daniel Kyri ha rivelato che riprenderà il ruolo del vigile del fuoco Darren Ritter nella prossima, quattordicesima stagione, il cui debutto negli Stati Uniti è fissato per il 1° ottobre.

Chicago Fire: Daniel Kyri tornerà nella stagione 14

"Tornato! Solo per un breve periodo" ha scritto Kyri nella sua storia, allegando una foto del dietro le quinte che lo ritraeva insieme con Hanako Greensmith (interprete di Violet Mikami) e Jocelyn Hudon (Lizzie Novak). L'attore aveva lasciato il cast della serie di successo di NBC solo di recente, al termine della tredicesima stagione, congiuntamente al collega Jake Lockett (Sam Carver). Evidentemente, gli sceneggiatori hanno bisogno di un altro po' di tempo per concludere la storia di Ritter - come non è avvenuto nell'ultimo episodio andato in onda, del resto.

A maggio, commentando la notizia del passo indietro di Kyri e di come la storia di Ritter si sarebbe potuta concludere, la showrunner Andrea Newman aveva detto a TVLine che le possibilità sono molte. "Giocheremo con tutto ciò e vedremo cosa otterremo e quanto tempo avremo con Daniel, che amiamo, e il suo personaggio, che amiamo", aveva aggiunto. Il finale della passata stagione ha accennato a una serie di licenziamenti nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, che Newman aveva riconosciuto come una possibile spiegazione per l'uscita di scena di Ritter, Carver e di altri personaggi (successivamente, si è appreso che anche il ricorrente Michael Bradway e il suo Jack Damon non torneranno nella stagione 14).

Il colpo di scena dei licenziamenti "non è stato fatto apposta, ma poiché è così attuale, con persone che arrivano e smantellano dipartimenti e reparti, è molto reale per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago", aveva spiegato la showrunner. "E, quindi, questo accadrà sicuramente nella prossima stagione. Avremo un bel po' di ricambio del personale. Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago sarà messo a soqquadro dall'alto, con personaggi che saranno tagliati e spostati. Tutto sarà sconvolto nella prossima stagione". In tutto questo, conosceremo anche qualche faccia nuova: Brandon Larracuente (On Call - Di pattuglia) è stato scelto per un ruolo che per il momento viene tenuto segreto, presumibilmente un nuovo vigile del fuoco.