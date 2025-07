Chicago Fire: Un altro vigile del fuoco lascia la Caserma 51 prima della stagione 14

News Serie TV

La serie Chicago Fire perde un altro pezzo: Michael Bradway non tornerà nei panni del vigile del fuoco Jack Damon nella prossima, quattordicesima stagione.

La Caserma 51 continua a perdere pezzi in vista della quattordicesima stagione di Chicago Fire. Michael Bradway, apparso in diversi episodi delle ultime due stagioni nei panni del giovane vigile del fuoco Jack Damon, fratellastro del protagonista Kelly Severide, ha lasciato il cast. Il suo passo indietro segue quelli di Jake Lockett e Daniel Kyri, interpreti dei colleghi Sam Carver e Darren Ritter.

Chicago Fire 14: Chi parte e chi arriva

La notizia dell'uscita di Bradway dal cast di Chicago Fire è arrivata nelle stesse ore in cui Prime Video annunciava che l'attore sarà tra i protagonisti di Every Summer After, serie basata sul bestseller di Carley Fortune Un'estate dopo l'altra. Non è chiaro se sia stato Bradway a scegliere di lasciare la serie o se la sua uscita sia stata dettata da esigenze creative, ma si dice che i produttori abbiano lasciato la porta aperta a un suo eventuale ritorno in futuro, qualora i suoi impegni lo consentissero.

Nel frattempo, come sappiamo dalle notizie recenti, le porte girevoli di Chicago Fire non hanno girato solo in un verso nell'ultimo periodo: Brandon Larracuente, protagonista del breve poliziesco On Call - Di pattuglia, un'altra serie di Dick Wolf, si è unito al cast regolare con un ruolo non meglio precisato. Visti i recenti adii, è plausibile che si tratti di un nuovo vigile del fuoco.