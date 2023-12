Chicago Fire recluta Rome Flynn in vista dell'uscita di Alberto Rosende

News Serie TV

Dopo la lunga assenza dagli schermi dovuta agli scioperi di Hollywood, la serie tv tornerà in onda negli Stati Uniti il 17 gennaio.

La porta girevole della Stazione 51 di Chicago Fire, mai in movimento come nell'ultimo periodo, ha rivelato una potenziale nuova recluta per il Camion 81. Pochi giorni dopo la notizia che Alberto Rosende lascerà il cast nel primo episodio della stagione 12 (in onda negli Stati Uniti su NBC il 17 gennaio), Deadline riporta che la serie di successo ha ingaggiato la star de Le regole del delitto perfetto Rome Flynn come suo ideale sostituto.

Chicago Fire 12: Il personaggio di Rome Flynn

Flyn farà il suo debutto in Chicago Fire nel secondo episodio della nuova stagione. Interpreterà Jake Gibson, un impavido ex pugile dilettante con un passato oscuro. Il giovane finisce sul radar della Stazione 51 dopo un atto eroico. E la scoperta non potrebbe essere più provvidenziale, vista la recentissima uscita di scena di Blake Gallo, il vigile del fuoco del Camion 81 interpretato da Rosende. Sicuro di sé, con un fisico notevole e coraggioso, Gibson avrà un ruolo che potrebbe espandersi in qualcosa di più grande. Tradotto: il suo coinvolgimento in un arco di episodi potrebbe evolversi in una presenza regolare se il tempo gli darà ragione.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, è stato Rosende, nel cast dall'ottava stagione, a prendere "la decisione di terminare il mio tempo a Chicago". Il suo non sarà l'unico addio nel prossimo ciclo di episodi. Qualche tempo dopo, anche Kara Killmer, volto del paramedico Sylvie Brett dalla terza stagione, saluterà i colleghi. Tutt'altro che magra consolazione: dopo il suo congedo di circa un anno, Taylor Kinney tornerà nella serie riprendendo l'amato ruolo del tenente Kelly Severide.