Chicago Fire promuove Alberto Rosende, ora nella stagione 8 a tempo pieno

L'ex star di Shadowhunters interpreta il giovane vigile del fuoco Blake Gallo.

Alberto Rosende ha lasciato il segno in Chicago Fire. Unitosi al cast all'inizio dell'attuale ottava stagione, come ricorrente, l'attore 26enne è stato subito promosso al grado di regolare. Questo permetterà al suo personaggio, il giovane vigile del fuoco Blake Gallo, di trascorrere più tempo davanti alla macchina da presa nei prossimi episodi.

Aggregatosi agli uomini della Stazione 51 dopo che il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago ha deciso di aumentare il numero di pompieri del secondo turno, Gallo ha voluto dedicare la propria vita a questo mestiere dopo aver perso tutta la sua famiglia in un incendio. Lui ama molto il suo lavoro e non c'è voluto molto prima di impressionare i nuovi colleghi con il suo coraggio e le sue energie inesauribili, convincendoli a prenderlo sotto la propria ala. Tuttavia, qualche volta il suo comportamento è stato anche causa di frustrazione.

Negli Stati Uniti, Chicago Fire tornerà in onda su NBC dall'8 gennaio, insieme con le altre seguitissime serie del franchise Chicago P.D. e Chicago Med. In Italia, tutte e tre torneranno in onda il 12, 13 e 14 febbraio, su Premium Action, Prime Crime e Premium Stories rispettivamente.