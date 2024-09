Chicago Fire non si dimenticherà di Boden nella stagione 13, ecco perché

News Serie TV

Il "fantasma" del personaggio interpretato da Eamonn Walker aleggerà per la Caserma 51, lo anticipa la showrunner Andrea Newman.

Quando Chicago Fire tornerà in tv con i nuovi episodi della stagione 13 (negli Stati Uniti dal 25 settembre su NBC), l'assenza di Wallace Boden si farà sentire. La Caserma 51 avrà un nuovo comandante, Dom Pascal, interpretato dalla new entry Dermot Mulroney. "Sarà come se Boden li avesse cresciuti", ha anticipato la showrunner Andrea Newman a Entertainment Weekly. "Quando il nuovo capo comincerà, tutti avranno una reazione diversa. E alcune delle reazioni sono sorprendenti".

Chicago Fire 13: Il "fantasma" di Boden alla Caserma 51

Eamonn Walker ha lasciato il cast di Chicago Fire alla fine della stagione precedente, almeno come regolare, il che vuol dire che potrebbe tornare per un'apparizione veloce, a un certo punto. Del resto, Boden è stato promosso a vice commissario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago, perciò si trova semplicemente da un'altra parte, non molto distante dalla 51. Qui, nel frattempo, il suo nome non sarà dimenticato. "La presenza di Boden è ancora una parte molto importante della serie, e lo sarà sempre, perché è stato così formativo nel modo in cui ha messo insieme questo gruppo e nel modo in cui ha cresciuto questa famiglia", ha spiegato Newman.

"Portare nuove persone è davvero una gioia, soprattutto per uno sceneggiatore", ha continuato la showrunner. "Puoi avere nuove dinamiche, puoi vedere come certe persone cambiano, le loro relazioni vengono un po' scosse da questa nuova persona che arriva. L'idea di sederti e provare a scrivere senza il padre di questa famiglia, onestamente, mi è sembrato come, da genitore, ti senti quando speri di aver cresciuto bene i tuoi figli".

E parlando di famiglia, l'altro grande colpo di scena della scorsa stagione ha visto Damon (Michael Bradway) rivelare a Severide (Taylor Kinney) che condividono lo stesso padre. "Continuavamo a pensare che questa fosse una tredicesima stagione infestata", ha detto Newman. "È un po' come se i fantasmi del passato delle persone tornassero. Questo è molto vero per Severide, che ha lavorato duramente per mettere suo padre nello specchietto retrovisore e fare da solo. Perciò, avere all'improvviso il figlio di Benny, il suo fratellastro, apparire nella sua vita, lo porta a riesaminare tutte quelle cose. Solleva molte questioni per Severide, sarà una relazione complicata e succosa, e ci sono molte cose che accadranno tra i due all'inizio".