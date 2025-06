Chicago Fire: Nella stagione 14 un nuovo personaggio chiave interpretato da Brandon Larracuente

News Serie TV

La stagione 14 di Chicago Fire, attesa in tv per l'autunno, introdurrà un nuovo personaggio regolare interpretato dalla star di On Call - Di pattuglia Brandon Larracuente.

La Caserma 51 darà il benvenuto a un nuovo membro nella prossima, quattordicesima stagione di Chicago Fire. E il produttore esecutivo Dick Wolf non è dovuto andare molto lontano per trovare l'attore al quale affidarlo. Si tratta infatti di Brandon Larracuente, uno dei due protagonisti del suo recente poliziesco per Prime Video On Call - Di pattuglia, unitosi al cast del procedurale come regolare.

Chicago Fire 14: Un ruolo per Brandon Larracuente

Per il momento, i dettagli del personaggio affidato a Larracuente vengono tenuti nascosti. È plausibile che il nuovo arrivato riempirà in parte il vuoto che si verrà a creare con le pre-annunciate uscite di scena dei vigili del fuoco Sam Carver e Darren Ritter e dei loro interpreti Jake Lockett e Daniel Kyri, in circostanze ancora non del tutto chiare.

In una recente intervista con TVLine, la showrunner Andrea Newman ha anticipato che l'inizio della prossima stagione sarà all'insegna degli stravolgimenti: "Ci saranno degli arrivederci e ci saranno degli addii". Del resto, stiamo vivendo un periodo in cui la realtà di "persone che arrivano e smantellano dipartimenti e reparti" è molto comunque, anche tra i vigili del fuoco. "Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago sarà messo a soqquadro dall'alto, con personaggi che saranno tagliati e spostati. Tutto sarà sconvolto nella prossima stagione", ha aggiunto Newman.

In Italia, Chicago Fire è in programmazione con i restanti episodi inediti della stagione più recente, su Sky e in streaming su NOW, ogni mercoledì. Il prossimo mese, la stagione 13 arriverà anche in chiaro su Italia 1.