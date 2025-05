Chicago Fire: Nella prossima stagione "tutto sarà sconvolto", avverte la showrunner

News Serie TV

La showrunner di Chicago Fire Andrea Newman ha condiviso preoccupanti anticipazioni sulla prossima, quattordicesima stagione della serie tv.

Godetevi il clima che aleggia alla Caserma 51, voi fan italiani che ancora potete, perché dalla prossima stagione di Chicago Fire nulla sarà più lo stesso. Ad anticiparlo è stata la showrunner Andrea Newman, spiegando in che modo gli sviluppi nel recente finale della tredicesima stagione, in Italia ancora inedito (la programmazione è in corso su Sky Serie e in streaming su NOW ogni mercoledì), impatteranno sui ruoli e l'esistenza stessa dei personaggi.

Chicago Fire: Cosa ci aspetta nella stagione 14?

Nel finale - attenzione alle anticipazioni -, Herrmann (interpretato da David Eigenberg) ha ammesso che un lavoro d'ufficio, come quello di capitano, non fa per lui e ha deciso di dimettersi per tornare a essere a tutti gli effetti un vigile del fuoco. Tuttavia, mentre ciò accadeva, non ha potuto fare a meno di pensare a quello che il commissario Grissom aveva ammesso in un precedente episodio, riguardo a licenziamenti e dimissioni forzate in divenire. "Presto toccheranno entrambi", ha detto Herrmann all'amico Mouch (Christian Stolte) a proposito di questo.

In un'intervista con TVLine, Newman ha riconosciuto che il seme piantato dalla notizia dei licenziamenti potrebbe spiegare l'assenza di alcuni personaggi. Due dovrebbero essere proprio i vigili del fuoco Sam Carver e Darren Ritter, che sappiamo già Jake Lockett e Daniel Kyri non torneranno a interpretare come regolari. Il colpo di scena dei licenziamenti "non è stato fatto apposta, ma poiché è così attuale, con persone che arrivano e smantellano dipartimenti e reparti, è molto reale per i vigili del fuoco. È successo anche a loro", ha detto la showrunner. "E, quindi, questo accadrà sicuramente nella prossima stagione".

Questa trama porterà con sé enormi cambiamenti: "Ce ne saranno molti", ha anticipato Newman. "Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chicago sarà messo a soqquadro dall'alto, con personaggi che saranno tagliati e spostati. Tutto sarà sconvolto nella prossima stagione". Questo significa che i fan di Chicago Fire devono prepararsi ad altri addii? "Non si sa mai", è stata la sua riposta. "Ci saranno degli arrivederci e ci saranno degli addii. Lo dico. Questo è certo".