Chicago Fire: Matt Casey tornerà a tempo pieno nella serie tv? La risposta di Jesse Spencer

L'attore ha ripreso il suo amato ruolo nell'episodio della stagione 11 in onda negli Stati Uniti ieri sera.

Il ritorno di Jesse Spencer in Chicago Fire nell'episodio dell'undicesima stagione in onda negli Stati Uniti ieri sera ha lasciato gli spettatori con una grande domanda: il tempo del capitano Matt Casey lontano da Chicago sta per esaurirsi? Intervistato da TVLine, l'attore ha parlato della possibilità di tornare nella serie di successo di NBC a tempo pieno, dopo il suo arrivederci all'inizio della scorsa stagione.

Chicago Fire 11: Il ritorno di Matt Casey

Durante l'episodio di mercoledì, intitolato Danger Is All Around, Casey - attenzione alle anticipazioni! - ha preso atto dell'intenzione di Ben, il figlio del suo defunto migliore amico Andy Darden, del quale si è preso cura da quando ha lasciato Chicago, di andare al college l'anno prossimo, il che significa che entrambi i ragazzi Darden reclameranno presto la propria indipendenza. Ora che il suo tempo come loro tutore legale volge al termine, Casey si è sentito chiedere giustamente dal comandante Wallace Boden (Eamonn Walker) quando lascerà Portland e tornerà di nuovo a Chicago. Dal canto suo, il vigile del fuoco ha notato che prima di questo ci sono altre questioni da affrontare.

Innanzitutto, Casey ha coinvolto Stella Kidd (Miranda Rae Mayo) in una task force del Dipartimento della Sicurezza Interna contro un possibile attacco terroristico sul suolo americano. Poi, ha usato il suo viaggio a Chicago per capire come stanno le cose con la sua ex fidanzata, Sylvie Brett (Kara Killmer), scoprendo che lei ha iniziato una nuova frequentazione. "Se terminerà questo lavoro in Oregon o qualsiasi altra cosa tra un anno o due, la Stazione 51 sarà lì, ma lei sarà ancora lì?", ha osservato Spencer.

Chicago Fire: Jesse Spencer tornerà a tempo pieno?

Nell'episodio le occasioni in cui si è parlato di un possibile ritorno a casa di Casey nel prossimo futuro sono state molte. TVLine ha chiesto dunque all'attore quanto è concreta la possibilità di un suo ritorno in Chicago Fire a tempo pieno. E la sua risposta è stata: "Non lo so. Non penso, perché sta designando Kidd come contatto di primo soccorso per lavorare con il DHS e l'FBI su questo potenziale attacco. Quindi, se ce n'è uno, non sarà nei paraggi quando accadrà. Sta realmente consegnando le redini a Kidd. Perciò, questa sarà la sua situazione in futuro".

E ha aggiunto: "Penso di essere sempre aperto a una simile possibilità. Mai dire mai. Quando ho lasciato la serie, ho parlato con [il co-showrunner] Derek [Haas] e gli altri dicendo: 'Ascolta, se ha senso coinvolgermi per una trama che ritieni appropriata per Casey, sarò felice di partecipare a un episodio'. Ma a lungo termine o qualcosa del genere, non credo".

In effetti, Spencer ha firmato per riprendere il ruolo di Casey solo nell'episodio della scorsa notte e al momento non sono previste altre apparizioni, mentre la serie continua a soffrire l'assenza di Taylor Kinney e dal suo Kelly Severide dopo la decisione improvvisa dell'attore di prendersi una pausa dal lavoro per affrontare una questione personale. Per l'attore questo è stato il secondo ritorno in Chicago Fire dopo il finale della stagione 10, quando era riapparso in città per il matrimonio di Severide e Kidd. In quell'occasione Sylvie era ancora al suo fianco, ma come abbiamo scoperto all'inizio di questa stagione, la loro relazione non ha retto ulteriormente il peso della distanza.