Chicago Fire: Eamonn Walker lascia il cast regolare dopo 12 stagioni

L'attore si allontanerà dalla Caserma 51 nell'ultimo episodio della dodicesima stagione.

Dalla prossima, tredicesima stagione, Eamonn Walker non sarà più un volto regolare di Chicago Fire. La notizia che lascia sotto shock i fan del procedurale di NBC, uno dei più seguiti della tv americana, molto apprezzato anche in giro per il mondo, arriva da Deadline, secondo il quale è stato lo stesso attore, interprete ininterrottamente del comandante della Caserma 51 Wallace Boden dal 2012, a decidere di fare un passo indietro.

Eamonn Walker lascia il cast regolare di Chicago Fire

L'uscita di scena di Eamonn Walker e del suo Boden arriva sul finire di una stagione, la dodicesima, non poco travagliata per Chicago Fire, segnata da diversi altri addii sofferti. I fan scopriranno di più dei motivi che allontaneranno il comandante dalla Caserma 51 nell'episodio finale, intitolato opportunamente Never Say Goodbye e in onda negli Stati Uniti il 22 maggio (in Italia successivamente su Sky Serie e in streaming su NOW). Questo dopo le prime avvisaglie avute negli episodi più recenti, nei quali - attenzione alle anticipazioni - Boden si è preso del tempo per sé a causa di questioni familiari.

Ma, come suggerisce il titolo dell'episodio, quello di Boden e conseguentemente del suo interprete non saranno dei veri e propri addii. Mentre non saranno più una presenza regolare nella serie tv, fonti vicine alla serie fanno sapere che il personaggio resterà vivo e vegeto, in vista di un loro ritorno più che occasionale in futuro.

Come dicevamo, la stagione 12 di Chicago Fire è stata tediata da diversi addii nel cast. Sin dal primo episodio i fan hanno dovuto rinunciare al Blake Gallo di Alberto Rosende, trasferitosi a Detroit per stare con sua zia, e poco tempo dopo anche la Sylvie Brett di Kara Killmer ha lasciato la città per trasferirsi in Oregon con il neomarito Matthew Casey (Jesse Spencer). Rome Flynn, che era stato assunto come sostituto di Rosende nei panni del vigile del fuoco Derrick Gibson, è stato fatto fuori dopo una manciata di episodi, e lo stesso è accaduto con il sostituto della Killmer, Wesam Keesh, interprete del paramedico Jared Lennox. Questi ultimi due si sono avvicendati a loro volta con le recenti aggiunte al cast Michael Bradway e Jocelyn Hudon.