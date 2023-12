Chicago Fire: Alberto Rosende ha deciso di lasciare la serie tv e lo farà molto presto

News Serie TV

La stagione 12 della serie tv, lunga solo 13 episodi a causa dei recenti scioperi di Hollywood, debutterà negli Stati Uniti il 17 gennaio.

I fan di Chicago Fire diranno addio (o solo arrivederci) a Blake Gallo molto presto. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, si apprende che il giovane vigile del fuoco della stazione 51 interpretato da Alberto Rosende farà la sua ultima apparizione nel primo episodio della stagione 12, in onda negli Stati Uniti su NBC il 17 gennaio. È stato l'attore, nel cast dal 2019, a chiedere di poter fare un passo indietro. Le ragioni non sono chiare ma, in un messaggio condiviso via Instagram, l'attore ha spiegato qual è il suo stato d'animo mentre affronta questa fase della sua vita e della sua carriera.

Chicago Fire: Alberto Rosende sulla sua decisione di lasciare la serie tv

"Quando ho preso la decisione di terminare il mio tempo a Chicago, non è stato facile", ha scritto Rosende. "Le persone che ho incontrato erano davvero speciali, le amicizie che ho stretto dureranno tutta la vita e la storia che ho avuto modo di raccontare mi ha reso orgoglioso. Non vedo l'ora di vedere cos'altro c'è in serbo e auguro a tutti il meglio per il resto della stagione".

Rosende si è unito al cast di Chicago Fire all'inizio dell'ottava stagione, interpretando il nuovo allievo vigile del fuoco del Camion 81 Blake Gallo, chiamato a prendere il posto di Brian 'Otis' Zvonecek subito dopo la sua tragica morte. Capace e promettente ma a volte impulsivo e spericolato, in quel periodo Gallo ci era stato mostrato come un giovane con un passato tragico che Matthew aveva preso sotto la propria ala protettrice. Col tempo cresciuto e promosso di grado, Gallo ha avuto anche una storia d'amore altalenante con il paramedico Violet Mikami (Hanako Greensmith).

Il suo addio si aggiunge a quello di Kara Killmer, interprete sin dalla stagione 3 del paramedico Sylvie Brett. Nel frattempo, Taylor Kinney riprenderà il ruolo del tenente Kelly Severide dopo essere rimasto fuori dallo schermo per un anno così da poter affrontare una non meglio precisata questione personale.