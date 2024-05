Chicago Fire 12: Il trailer del finale di stagione è una valle di lacrime

News Serie TV

Eamonn Walker saluterà il pubblico della serie tv nel tredicesimo e ultimo episodio della stagione 12.

I fan di Chicago Fire saluteranno la dodicesima stagione nello stesso modo in cui l'avevano accolta: con gli occhi lucidi. Non che nel mezzo le cose siano andate diversamente... Il trailer diffuso dall'americana NBC per promuovere l'episodio finale, in onda la prossima settimana, è tutto dedicato all'emozionante addio di uno dei volti storici della serie, Eamonn Walker, che è stato annunciato non riprenderà il ruolo del comandante della Caserma 51 Wallace Boden nella stagione 13.

Chicago Fire perde il comandante Wallace Boden dopo 12 stagioni

"Hai reso la 51 una famiglia, capo, e questa caserma dei vigili del fuoco una casa", dice Cruz (Joe Minoso) a Boden nel promo. Mentre le lacrime bagnano i volti e ci si scambia grandi abbracci, Stella (Miranda Rae Mayo) aggiunge: "Hai ispirato un gruppo di vigili del fuoco che conosce il significato di coraggio".

All'inizio del mese è stato annunciato che l'episodio Never Say Goodbye, l'ultimo della dodicesima stagione, sarà l'ultimo a coinvolgere Walker come membro del cast regolare di Chicago Fire. Il personaggio, è stato assicurato, resterà vivo e vegeto, lasciando la porta aperta a un suo ritorno più che occasionale in futuro. Ma cosa allontanerà Boden dalla 51? Nelle ultime puntate il personaggio si è preso un po' di tempo per sé a causa di questioni familiari, con Severide (Taylor Kinney) subentrato come sostituto in sua assenza. Tutto lascia pensare che il suo passo indietro sarà un'evoluzione di questo, con la trama ufficiale dell'episodio che anticipa: "Boden prende una decisione che avrà un impatto sulla corsa per il posto di vice commissario".

L'uscita di scena di Walker segue quelle di Alberto Rosende nella premiere, il cui Blake Gallo si è trasferito a Detroit per stare con sua zia, e di Kara Killmer nel sesto episodio, quando la sua Sylvie Brett ha lasciato la città per trasferirsi in Oregon con il neomarito Matthew Casey (Jesse Spencer).