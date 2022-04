Chicago Fire 10, è ufficiale: Jesse Spencer tornerà nel finale di stagione

News Serie TV

L'interprete di Matthew Casey, che aveva lasciato la serie solo qualche mese fa, farà ritorno per un'occasione molto speciale: tutte le anticipazioni.

Le voci si rincorrevano insistenti già da qualche settimana e adesso abbiamo la conferma: Jesse Spencer, storico membro del cast di Chicago Fire che aveva lasciato la serie lo scorso ottobre, riprenderà il ruolo del capitano dell'Autopompa 81 Matthew Casey nel finale della decima stagione, in onda negli Stati Uniti il prossimo 25 maggio.

Chicago Fire 10, anticipazioni: Come tornerà Matthew Casey

Solo qualche settimana fa il co-showrunner di Chicago Fire Derek Haas aveva detto a TVLine che stava cercando di convincere Spencer a tornare per un cameo. Ora ha confermato che ci sarà e il suo ritorno sarà legato a un'occasione speciale, il matrimonio dell'ex collega Kelly Severide (Taylor Kinney). Casey, infatti, aveva promesso all'amico che gli avrebbe fatto da testimone e ora onorerà questa promessa. "Lo abbiamo pregato, praticamente implorato e gli abbiamo offerto la luna affinché potesse essere presente nel finale. Ma lui è il migliore, praticamente era già d'accordo fin dall'inizio", ha detto Haas.

Tuttavia, quando ritroveremo il personaggio di Spencer, potremmo doverci trovare di fronte a una situazione complicata tra lui e la sua fidanzata Sylvie Brett (Kara Killmer) che intanto lo aveva raggiunto in Oregon a tempo indeterminato. Gli spettatori "vedranno un Casey che si trova molto bene in Oregon. Il grande punto interrogativo sarà il suo rapporto con Brett", ha detto la co-showrunner Andrea Newman la quale ha aggiunto: "Le riprese del finale devono ancora iniziare, ma so già che tutti muoiono dalla voglia di rivedere Jesse. Siamo tutti entusiasti. Sto per piangere, te lo dico".

Perché Jesse Spencer aveva lasciato la serie?

Vi ricordiamo che Spencer ha lasciato la serie in occasione del 200esimo episodio, quando il suo personaggio ha deciso di trasferirsi in Oregon per prendersi cura dei figli del suo defunto migliore amico Andy Darden. L'ex star di Dr. House aveva recitato nel drama sui vigili del fuoco fin dal suo debutto nel 2012 ed era uno dei sei personaggi regolari rimasti dalla prima stagione. Al momento della sua uscita di scena, aveva spiegato: "Mi sono reso conto di lavorare in tv da molto tempo. Ho fatto un calcolo e credo che questo sia il mio diciottesimo anno su una rete televisiva. È stata una decisione difficile perché ho amato lo show dall'inizio, ma ci sono altre cose che mi piacerebbe fare in futuro, e c'è una famiglia di cui devo prendermi cura, e 18 anni sono tanti". Fortunatamente non aveva comunque escluso la possibilità di rifare una capatina nella serie in futuro, e infatti eccolo qui.

In Italia i nuovi episodi della stagione 10 di Chicago Fire arriveranno su Sky Serie e in streaming su NOW dal 24 maggio.