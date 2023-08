Chi è Ahsoka Tano? 5 cose da sapere prima di vedere la nuova serie di Star Wars

News Serie TV

Il 23 agosto arriva su Disney+ Star Wars: Ahsoka, la serie live-action incentrata sul personaggio interpretato da Rosario Dawson: ecco i dettagli da ricordare per arrivare preparati alla visione.

Chi non ha molta confidenza con i film e le serie animate di Star Wars potrebbe aver bisogno di un ripasso prima di iniziare a guardare Star Wars: Ahsoka, la serie live-action che ha come protagonista il personaggio interpretato da Rosario Dawson. Un ex jedi introdotta all'interno dell'universo di Star Wars tempo fa prima nel film The Clone Wars e poi nell'omonima serie animata e in Star Wars Rebels, è tornata protagonista in versione live-action grazie a The Mandalorian e The Book of Boba Fett. Qual è la sua storia e quali sono le cose importanti da sapere per arrivare preparati alla visione della nuova serie di Disney+ ? Ecco 5 punti da tenere a mente.

5 cose da sapere sulla storia di Ahsoka Tano

La prima apparizione di Ahsoka Tano nell'universo di Star Wars

Ahsoka Tano è apparsa per la prima volta nel film d'animazione del 2008 Star Wars: The Clone Wars, dove il personaggio è doppiato da Ashley Eckstein. Il film è ambientato durante le guerre dei cloni, tra L'attacco dei cloni e La vendetta dei Sith, e racconta la storia di Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e della sua nuova Padawan Ahsoka Tano, impegnati nella ricerca del figlio di Jabba the Hutt rapito da Asajj Ventress (agente del Conte Dooku durante le guerre dei cloni). Il film rende subito chiaro che Ahsoka e il suo maestro Anakin condividono una certa impulsività e sono inclini a disubbirire agli ordini provenienti dall'alto.

Le origini di Ahsoka e la rottura con Anakin Skywalker

La miniserie animata Tales of The Jedi svela nel dettaglio le origini del personaggio. Nata nel 36 BBY (secondo il Calendario Galattico Standard) sul pianeta Shili, Ahsoka viene scoperta a soli 3 anni dal maestro Jedi Plo Koon. Quest'ultimo, avvertendo il potenziale della giovane, decide di portarla su Coruscant. Inizialmente viene addestrata dal maestro Yoda (responsabile della formazione di Luke Skywalker nella trilogia prequel), ma all'età di 14 anni viene affidata ad Anakin Skywalker.

Il legame tra Anakin e Ahsoka è stato messo a dura prova dopo che quest'ultima è stata incastrata per aver bombardato il Tempio Jedi su Coruscant. (Il crimine è stato in realtà commesso dal suo compagno padawan e amico Barriss Offee). Nonostante i maestri le abbiano dato la possibilità di riunirsi all'ordine, Ahsoka, tradita e con il cuore spezzato, alla fine ha scelto di abbandonare il suo percorso da Jedi e di non terminare l'addestramento. Ha poi riviso il suo ex Maestro nella settima stagione di Star Wars: Clone Wars poco prima che lui passasse al Lato Oscuro. È riuscita, inoltre, a sfuggire all'Ordine 66, il protocollo militare che prevedeva l'eliminazione dell'Ordine Jedi.

Ahsoka in Star Wars Rebels

Ahsoka è poi apparsa in Star Wars: Rebels, dove ha servito come uno degli agenti "Fulcrum" dando il suo contributo alla ribellione contro l'Impero. A bordo della nave galattica Spettro, è arrivata con i ribelli sul pianeta Sith Malachor V. Lì si è resa conto che Anakin non era morto come gli altri Jedi. Ha combattuto così contro Darth Vader, permettendo ai suoi amici di scappare. Apparentemente morta, è stata in realtà salvata da Ezra Bridger (un personaggio che sarà presente anche nella nuova serie interpretato da Eman Esfandi) che è riuscito a penetrare nel complicato protocollo del "mondo tra i mondi", in una serie di portali che danno accesso illimitato allo spazio e al tempo. Così, andando praticamente indietro nel tempo, è riuscito a salvare Ahsoka prima che Vader potesse ucciderla.

Live action: Ahsoka in The Mandalorian e The Book of Boba Fett

In versione live-action abbiamo visto Ahsoka per la prima volta in The Mandalorian, dove ha aiutato Din Djarin (Pedro Pascal) a liberare un villaggio dal suo magistrato corrotto, Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto). Con la spada laser puntata contro di lei, ha chiesto ad Elsbeeth: "Dov'è il Grand'Ammiraglio Thrawn?". Quest'ultimo, interpretato da Lars Mikkelsen che l'ha anche doppiato in Star Wars Rebels, sarà un personaggio chiave della nuova serie e anche del cosiddetto Mandoverse.

Incaricata da Din di addestrare il piccolo Grogu insegnandole ad usare la Forza, Ahsoka ha fatto in modo che il Bambino venisse trovato da Luke Skywalker che lo ha così preso con sé nel finale della seconda stagione di The Mandalorian. Nello spin-off The Book of Boba Fett abbiamo rivisto Ahsoka mentre aiutava Luke a far funzionare la sua accademia Jedi, prima che Grogu decidesse di tornare con Din interrompendo così il suo addestramento. A quel punto Ahsoka ha deciso di lasciare Luke per portare avanti la sua missione.

La trama di Star Wars: Ahsoka

Ma di quale missione stiamo parlando? Star Wars: Ahsoka, ambientata dopo la caduta dell'Impero e dopo gli eventi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett, seguirà la protagonista mentre indagherà su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile. Con molta probabilità cercherà di rintracciare il Grand'Ammiraglio Thrawn e Ezra Bridger, entrambi scomparsi dopo che Ezra ha richiamato le purrgil - balene spaziali con la capacità di percorrere lunghe distanze attraverso lo spazio - per eliminare Thrawn dalla galassia.

L'appuntamento con i primi due episodi di Star Wars: Ahsoka, lunga 8 episodi, è per il 23 agosto su Disney+. I restanti episodi usciranno ogni mercoledì fino al 4 ottobre, quando sarà disponibile l'episodio finale.