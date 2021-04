Che fine ha fatto Sara? 2: Più azione, bugie e misteri nel trailer della seconda stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie thriller messicana arrivano in streaming su Netflix il 19 maggio.

Alex Guzman si troverà di fronte a decisioni difficili e nuove cocenti rivelazioni nella seconda stagione di Che fine ha fatto Sara?, mistery drama messicano diventato velocemente uno dei successi di Netflix, anche in Italia. I nuovi episodi della serie creata da José Ignacio Valenzuela arriveranno in streaming il prossimo 19 maggio e, nell'attesa, il servizio ha rilasciato un intenso trailer ufficiale.

La trama di Che fine ha fatto Sara?

In Che fine ha fatto Sara? (il titolo originale in spagnolo è ¿Quién Mató a Sara?) Alex (Manolo Cardona) è un uomo che è stato condannato per un crimine che non ha commesso e dopo 18 anni esce di prigione con un solo obiettivo: scoprire chi ha ucciso sua sorella Sara (Ximena Lamadrid) e vendicarsi con Rodolfo Lazcano (Alejandro Nones) e la famiglia di lui che lo hanno accusato di quell'omicidio per il quale è stato incarcerato. Le cose si complicano quando Álex comincia a frequentare Elisa (Carolina Miranda), la figlia minore dei Lazcano, per poi scoprire che Rodolfo è innocente e che un'altra persona ha agito abilmente nell'ombra causando tutte le sue disgrazie.

Le anticipazioni della seconda stagione

Il trailer riparte da ciò a cui la prima stagione di Che fine ha fatto Sara? aveva solo accennato: Sara potrebbe non essere stata, in realtà, come tutti la ricordano. "Ho scoperto cose sul passato di Sara", dice Alex. Elisa gli risponde minacciosamente: "Se cerchi vendetta, scava due tombe". Nella clip si fa riferimento anche a nuovi personaggi, come al misterioso Nicandro che era presente quando Sara è morta e di cui sappiamo ancora poco.

La sinossi ufficiale della seconda stagione recita: "Alex Guzman deve affrontare il suo peggior incubo: la vera personalità di sua sorella Sara, che chiaramente non ha mai conosciuto. Allo stesso tempo, un cadavere misterioso sepolto nel suo patio diventa una bomba a orologeria: può farlo tornare in prigione in qualsiasi momento. Non ha altra scelta che diventare un investigatore e mettere insieme tutti i pezzi per ricostruire la vera terribile storia di Sara e il suo rapporto con la famiglia Lazcano".