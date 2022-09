Che ci faceva l'attrice Sandra Oh al funerale della regina Elisabetta II? Svelato il mistero

News Serie TV

La star di Grey's Anatomy e Killing Eve ha partecipato alla cerimonia funebre in onore della sovrana d'Inghilterra: ecco perché era presente.

Gli spettatori più attenti che ieri hanno seguito la lunghissima diretta tv che ha mostrato i funerali della regina Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre all'età di 96 anni, hanno sicuramente notato i capi di stato e di governo presenti in rappresentanza dei diversi paesi del mondo. Quello che forse non si aspettavano, però, era di vedere una popolarissima star di Hollywood sfilare lungo la navata dell'Abbazia di Westminster. La star in questione è Sandra Oh, amatissima attrice canadese di origini coreane nota soprattutto per aver interpretato la dottoressa Cristina Yang nel medical drama Grey's Anatomy e, più di recente, l'agente Eve Polastri nella serie Killing Eve. Che ci faceva Oh tra i leader di mezzo mondo? Il mistero è stato presto svelato dalla stessa attrice che ha dato spiegazioni pubblicando anche un post su Instagram.

Sandra Oh in rappresentanza del Canada per omaggiare Elisabetta II

Sandra Oh ha partecipato al funerale della regina in rappresentanza del suo paese, il Canada. L'attrice - che è nata proprio a Nepean, in Ontario - faceva parte della delegazione canadese che comprendeva anche il campione olimpico di nuoto Mark Tewksbury e il musicista Gregory Charles, oltre naturalmente al primo ministro Justin Trudeau e a sua moglie Sophie Gregoire Trudeau. Su Instagram l'attrice, per l'occasione con un impeccabile look sobrio total black, ha condiviso alcune foto della giornata scrivendo: "Orgogliosa di rappresentare il Canada con i miei colleghi dell'ordine del Canada al funerale di sua maestà la regina Elisabetta II all'Abbazia di Westminster oggi".

Proprio lo scorso giugno Oh - che ha vinto due Golden Globe rispettivamente nel 2006 e nel 2019 ed è stata la prima asiatica candidata agli Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica nel 2018 - è stata nominata ufficiale dell'Ordine del Canada per la sua "carriera artistica piena di ruoli memorabili teatrali, televisivi e cinematografici in Canada e all'estero". Questa onorificenza è la seconda più importante che può essere concessa ai canadesi ed è stata istituita dalla regina in persona nel 1967. Oh portava sul petto l'insegna dell'ordine che consiste in un fiocco di neve smaltato di bianco con al centro un medaglione con disegnata una foglia d'acero.

Foto: Instagram @iamsandraohinsta