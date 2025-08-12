Chase Sui Wonders nel sequel di Buffy: Interpreterà forse una vampira

News Serie TV

Annunciate quattro nuove aggiunte al cast del sequel di Buffy, l'ammazzavampiri. C'è anche la star di The Studio Chase Sui Wonders.

Il cast del reboot di Buffy, l'ammazzavampiri, progetto di cui Hulu ha ordinato l'episodio pilota, continua ad allargarsi. L'ultima e non l'unica ad essere stata annunciata è Chase Sui Wonders, attrice vista recentemente nel successo di Apple TV+ The Studio. Il ruolo la riunisce con la Cacciatrice originale Sarah Michelle Gellar, con la quale aveva condiviso il set del recente film So cosa hai fatto.

Il reboot di Buffy: Il ruolo di Chase Sui Wonders

Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, Wonders interpreterà Shirley, che si vocifera sia una vampira. In un'intervista con Deadline, l'attrice ha detto: "Sarah Michelle Gellar è una forza della natura con cui fare i conti. Siamo diventate subito amiche in So cosa hai fatto la scorsa estate. È una donna incredibile e una persona fantastica e mi ha chiesto se volevo farlo. Poi mi ha parlato della regia di Chloé Zhao e delle showrunner [Nora e Lilla Zuckerman]. E poi di Eric Kissack, che in realtà è il nostro montatore in The Studio, che sta montando anche il reboot di Buffy. Ciò che posso dire [del mio personaggio] è che è un modo molto divertente di entrare in questa serie, e che [Gellar] è sul set ogni giorno, dall'inizio alla fine. È molto coinvolta".

Da quando ha firmato per il suo ruolo, Wonders si è immersa completamente nell'universo di Buffy. "Ho guardato l'intera serie, quindi in questo momento mi sento davvero a Sunnydale", ha raccontato. "È fantastico e surreale vedere la giovane Sarah Michelle essere un'assoluta tipa tosta, cosa che sapevo, ed è bello vedere che lo è ancora. È un sogno riportare in tv una serie come questa, avere come consulente qualcuno che c'è stato giorno dopo giorno e fin dalle origini della serie. È la consulente per ogni genere di cose - come reagire a questi tipi di vampiri, o come reagisce qualcuno a un morso, e tutta la tradizione che ha immagazzinato nella sua testa. Quindi, è molto d'aiuto".

Le altre aggiunte al cast del reboot

Il potenziale sequel si concentra su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con l'iconica Buffy Summers della Gellar non più la principale protagonista ma una presenza ricorrente. Nova, interpretata dalla star di Star Wars: Skeleton Crew Ryan Kiera Armstrong, è descritta come una sedicenne molto intelligente e un po' solitaria. Il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto.

Con Wonders, al cast si sono unite anche Merrin Dungey (Alias), Audrey Hsieh (Found) e Audrey Grace Marshall (L'assistente di volo). La prima interpreterà Ms. LaDuca, la consulente universitaria della New Sunnydale Academy. Le altre due saranno invece Keiko e Jessica, due studentesse dello stesso liceo, membri del gruppo cristiano evangelico della scuola.