TGCom24
Home | Serie TV | News | Chase Sui Wonders nel sequel di Buffy: Interpreterà forse una vampira
Schede di riferimento
Chase Sui Wonders
Chase Sui Wonders
News Serie TV

Chase Sui Wonders nel sequel di Buffy: Interpreterà forse una vampira

Emanuele Manta

Annunciate quattro nuove aggiunte al cast del sequel di Buffy, l'ammazzavampiri. C'è anche la star di The Studio Chase Sui Wonders.

Chase Sui Wonders nel sequel di Buffy: Interpreterà forse una vampira

Il cast del reboot di Buffy, l'ammazzavampiri, progetto di cui Hulu ha ordinato l'episodio pilota, continua ad allargarsi. L'ultima e non l'unica ad essere stata annunciata è Chase Sui Wonders, attrice vista recentemente nel successo di Apple TV+ The Studio. Il ruolo la riunisce con la Cacciatrice originale Sarah Michelle Gellar, con la quale aveva condiviso il set del recente film So cosa hai fatto.

Il reboot di Buffy: Il ruolo di Chase Sui Wonders

Stando ai pochi dettagli al momento disponibili, Wonders interpreterà Shirley, che si vocifera sia una vampira. In un'intervista con Deadline, l'attrice ha detto: "Sarah Michelle Gellar è una forza della natura con cui fare i conti. Siamo diventate subito amiche in So cosa hai fatto la scorsa estate. È una donna incredibile e una persona fantastica e mi ha chiesto se volevo farlo. Poi mi ha parlato della regia di Chloé Zhao e delle showrunner [Nora e Lilla Zuckerman]. E poi di Eric Kissack, che in realtà è il nostro montatore in The Studio, che sta montando anche il reboot di Buffy. Ciò che posso dire [del mio personaggio] è che è un modo molto divertente di entrare in questa serie, e che [Gellar] è sul set ogni giorno, dall'inizio alla fine. È molto coinvolta".

Da quando ha firmato per il suo ruolo, Wonders si è immersa completamente nell'universo di Buffy. "Ho guardato l'intera serie, quindi in questo momento mi sento davvero a Sunnydale", ha raccontato. "È fantastico e surreale vedere la giovane Sarah Michelle essere un'assoluta tipa tosta, cosa che sapevo, ed è bello vedere che lo è ancora. È un sogno riportare in tv una serie come questa, avere come consulente qualcuno che c'è stato giorno dopo giorno e fin dalle origini della serie. È la consulente per ogni genere di cose - come reagire a questi tipi di vampiri, o come reagisce qualcuno a un morso, e tutta la tradizione che ha immagazzinato nella sua testa. Quindi, è molto d'aiuto".

Le altre aggiunte al cast del reboot

Il potenziale sequel si concentra su una nuova Cacciatrice e sul "prossimo capitolo del Buffyverse", con l'iconica Buffy Summers della Gellar non più la principale protagonista ma una presenza ricorrente. Nova, interpretata dalla star di Star Wars: Skeleton Crew Ryan Kiera Armstrong, è descritta come una sedicenne molto intelligente e un po' solitaria. Il tipo di persona in cui sul sentimento, la spontaneità e la fantasia prevalgono il raziocinio e l'intelletto.
Con Wonders, al cast si sono unite anche Merrin Dungey (Alias), Audrey Hsieh (Found) e Audrey Grace Marshall (L'assistente di volo). La prima interpreterà Ms. LaDuca, la consulente universitaria della New Sunnydale Academy. Le altre due saranno invece Keiko e Jessica, due studentesse dello stesso liceo, membri del gruppo cristiano evangelico della scuola.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Chase Sui Wonders
Chase Sui Wonders
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Prodigies: John Malkovich si unisce al cast della commedia romantica di Apple TV+
news Serie TV Prodigies: John Malkovich si unisce al cast della commedia romantica di Apple TV+
Kiro Ebra nel cast di Maxton Hall: Ecco chi interpreterà nella stagione 2
news Serie TV Kiro Ebra nel cast di Maxton Hall: Ecco chi interpreterà nella stagione 2
Gli ideatori di Mercoledì lavorano a un nuovo film d'animazione sulla Famiglia Addams
news Serie TV Gli ideatori di Mercoledì lavorano a un nuovo film d'animazione sulla Famiglia Addams
Mercoledì 2, i co-ideatori affrontano il cliffhanger della prima parte: "Si scatena l'inferno"
news Serie TV Mercoledì 2, i co-ideatori affrontano il cliffhanger della prima parte: "Si scatena l'inferno"
Outer Banks 5, Madelyn Cline in lacrime per l'ultima stagione: "Sto piangendo ogni giorno"
news Serie TV Outer Banks 5, Madelyn Cline in lacrime per l'ultima stagione: "Sto piangendo ogni giorno"
Only Murders in the Building: La stagione 5 sarà molto diversa dalle precedenti, ecco perché
news Serie TV Only Murders in the Building: La stagione 5 sarà molto diversa dalle precedenti, ecco perché
Lena Dunham lavora a una serie per Apple TV+, una promozione in Will Trent e altre news in breve
news Serie TV Lena Dunham lavora a una serie per Apple TV+, una promozione in Will Trent e altre news in breve
Una reunion di E.R. in The Pitt? Cosa ne pensa Noah Wyle
news Serie TV Una reunion di E.R. in The Pitt? Cosa ne pensa Noah Wyle
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
Mercoledì
Alien: Pianeta Terra
L'estate nei tuoi occhi
And Just Like That...
Butterfly
Untamed
Dexter: Resurrection
The Twisted Tale of Amanda Knox
Matlock
The Sandman
Squid Game
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV