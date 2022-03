Charlie Sheen torna in tv con una serie dell'ideatore di Entourage ricca di star

News Serie TV

Nel dramedy di Doug Ellin reciteranno anche Kevin Connolly, Kevin Dillon, John C. McGinley e Martin Sheen.

Charlie Sheen torna in tv, o almeno ci prova. Oltre dieci anni dopo il suo licenziamento da Due uomini e mezzo e dopo la lunga ma per nulla impressionante parentesi di Anger Management, l'attore 56enne è pronto per affrontare la sfida forse più ardua della sua carriera: riconquistare Hollywood e il pubblico interpretando fondamentalmente se stesso in Ramble On, una nuova serie creata dall'ideatore di Entourgage Doug Ellin.

Ramble On: La trama e il cast della serie tv

Ancora senza un network ma già in produzione a Los Angeles con l'episodio pilota, Ramble On è un dramedy immerso nella vita reale che segue alcuni veterani di Hollywood - uno dei quali Sheen - mentre cercano di reinventare le loro voci e altri all'inizio della carriera provare ad affermare le proprie. Il resto del cast include i veterani di Entourage Kevin Connolly e Kevin Dillon, John C. McGinley (Scrubs), Jamie-Lynn Sigler (I Soprano), Harvey Guillén (What We Do in the Shadows), Ana Ortiz (Ugly Betty), Kimiko Glenn (Orange Is the New Black) e il padre di Charlie, Martin Sheen (Grace and Frankie). È prevista inoltre l'apparizione speciale di Emmanuelle Chriqui, un altro volto assai noto al pubblico di Entourgage.

"Questa è un'idea che mi frulla in testa da anni e vederla prendere vita è fantastico", ha detto Ellin in un comunicato. "Sono davvero grato che così tanti membri della mia troupe e del cast di Entourgage, insieme ad alcune delle forze comiche più talentose del settore, si siano uniti a noi in questo viaggio entusiasmante. Non vediamo l'ora di condividerlo con il mondo".