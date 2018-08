Charlie Heaton di Stranger Things sarà l'Uomo Elefante in una serie tv

Reso celebre dalla serie rivelazione di Netflix Stranger Things, Charlie Heaton ha ottenuto il ruolo di protagonista in The Elephant Man, prossima miniserie di BBC incentrata su Joseph Merrick, l'uomo che nella seconda metà dell'Ottocento divenne famoso nella società britannica a causa della sua grave deformità.

Scritto da Neil McKay (Heartbeat) e diretto da Richard Laxton (Him & Her), il drama di due episodi (ciascuno di 90 minuti) ripercorre l'esistenza di Merrick dalle sue umili origini nel Leicestershire, quando fu cacciato di casa, a una vita di stenti attraverso le case di lavoro, le sale da musica e gli spettacoli da baraccone che punteggiarono la cultura del 19° secolo, senza tralasciare il tempo trascorso in un ospedale di Londra e l'amicizia con il Dott. Frederick Treves, probabilmente l'unica persona che ebbe la fortuna di conoscere capace di offrirgli un affetto concreto. Dopo la sistemazione al Royal London Hospital, l'Uomo Elefante, com'era soprannominato, divenne una sorta di celebrità presso l'alta società vittoriana e addirittura un favorito della Regina Vittoria.

"Sono estremamente felice e onorato di avere l'opportunità di interpretare Joseph Merrick nell'adattamento di BBC The Elephant Man", ha dichiarato Heaton in un comunicato. "Questo rappresenta un ruolo molto speciale e una sfida per qualsiasi attore. Quella di Joseph è una storia incredibile e non vedo l'ora di affrontare questo viaggio e riportarlo alla vita".

Foto: Lindsey Byrnes (W Magazine)