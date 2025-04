Carlos Alcaraz: un miniserie documentaria di Netflix racconta il campione di tennis spagnolo

News Serie TV

Dal 23 aprile in streaming sulla piattaforma arriva Carlos Alcaraz: a modo mio. Eccone trailer e trama.

Carlos Alcaraz Garfia, classe 2003, il vero grande rivale di Jannick Sinner (in attesa che Joao Fonseca si faccia un po' più di ossa).

Non ha ancora compiuto 22 anni, Alcaraz, ed è già stato il numero uno al mondo della classifica ATP più giovane di tutti i tempi, e vinto Wimbledon per due volte (nel '23 e nel '24) ma anche un Roland Garros e un US Open. Parliamo, insomma, di un talento non comune. E allora ecco che su Netflix, dal 23 aprile, sarà possibile vedere una miniserie documentaria che lo segue nel corso della stagione 2024, raccontandone la vita sul campo e fuori.

Si intitola Carlos Alcaraz: A modo mio, e qui di seguito ne potete vedere il trailer che ne mette in luce la determinazione ("voglio essere il migliore di sempre", dice Carlos), ma anche i timori (iniziare a vedere il tennis e quello che il tennis chiede alla sua vita come un obbligo).

Carlos Alcaraz: A modo mio, il trailer della miniserie Netflix