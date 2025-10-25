Carlo Verdone saluta Vita da Carlo: Il trailer della stagione finale dalla Festa del Cinema di Roma

News Serie TV

In arrivo su Paramount+ dal 28 novembre, la quarta stagione di Vita da Carlo chiude il cerchio con un passaggio di testimone alle nuove generazioni: il trailer e le dichiarazioni di Carlo Verdone dalla conferenza stampa durante la Festa del cinema di Roma.

Si chiude un ciclo lungo cinque anni e quattro stagioni. Vita da Carlo torna per l'ultima volta, con la stagione finale scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone, affiancato alla regia da Valerio Vestoso. La quarta e ultima stagione, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis per Filmauro e scritta da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni, sarà disponibile su Paramount+ dal 28 novembre, dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Proprio a Roma Carlo Verdone e Sergio Rubini hanno presentato oggi la stagione ai giornalisti, mentre domani 26 ottobre la introdurranno al pubblico della Festa. Per l’occasione, Paramount+ ha diffuso anche il trailer ufficiale che anticipa cosa ci aspetta in questo ultimo capitolo. Guardatelo qui sotto.

Vita da Carlo 4: La trama e il cast

La quarta stagione si apre dopo la gaffe avvenuta nella terza, durante il Festival di Sanremo. Travolto dalla gogna mediatica e divenuto l’ennesima vittima della cancel culture, Carlo si rifugia a Nizza, deciso a ritirarsi dalle scene e dedicare finalmente del tempo a sé stesso. Ma quando il direttore generale del Centro Sperimentale di Cinematografia gli propone di insegnare regia, Verdone accetta: è l'occasione per tornare in Italia e reinventarsi, scrivendo un ultimo atto della propria storia. Il ritorno a Roma lo vede alle prese con sei giovani allievi ventenni, cresciuti in un mondo dominato dal politicamente corretto e da nuove regole di comunicazione. Tra scontri generazionali, ironia e tenerezza, Carlo si rende conto che la sua missione non è riabilitare la propria immagine pubblica, ma aiutare questi ragazzi a trovare una voce, guidandoli nella realizzazione della loro opera prima, un film corale sul tema della solitudine. A fare da contorno, i consueti problemi familiari: Chicco e Maddalena impegnati con il matrimonio e la genitorialità, Annamaria e Sandra alle prese con amori complicati, Giovanni ed Eva di ritorno dalla Nuova Zelanda con una grande sorpresa. E, come sempre, per risolvere tutto, c’è un’unica persona a cui rivolgersi: Carlo.

Accanto a Verdone, il cast della stagione finale è più ricco che mai. Tra i protagonisti: Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Maria Paiato, Claudia Potenza, Filippo Contri, Maccio Capatonda e numerosi altri. Non mancano le guest star d’eccezione come Francesca Fagnani (vedremo Verdone protagonista di una puntata di Belve), Renzo Rosso, Giovanni Veronesi, Vera Gemma. Completano il cast nomi come Roberto Citran, Aida Flix, Anastasia Kuzmina, e molti altri volti nuovi e noti del cinema e della tv. Un'apparizione speciale sarà quella del compianto Alvaro Vitali, per l'ultima volta sullo schermo.

L'omaggio ad Alvaro Vitali

Carlo Verdone ha voluto rendere omaggio proprio al grande caratterista romano ricordandolo così in conferenza stampa: "Alvaro era la memoria di un certo cinema che ho amato da ragazzo, quello di Fellini e delle piccole figure che diventavano poesia. Era un uomo buono, ironico, pieno di aneddoti incredibili. Quando l’ho chiamato per questa stagione, era molto malato, ma mi ha scritto: 'Carlo, sto meglio, vorrei fare ancora qualcosa con te'. Così abbiamo creato per lui un personaggio onirico, malinconico, che sembra quasi un saluto. Sono felice che la sua ultima apparizione sia stata con me. È stato un atto dovuto e un gesto d’affetto verso un artista che non andava dimenticato".

Il Centro Sperimentale e i temi della quarta stagione

"Tornare al Centro Sperimentale è stato un omaggio a mio padre, che è stato dirigente lì per tanti anni", ha raccontato Verdone in conferenza. "È anche un ritorno alle mie radici, agli anni in cui mi diplomai sotto Roberto Rossellini. È una dedica ai giovani, ai miei studenti, e a chi ha ancora voglia di imparare e di fare cinema con passione", ha aggiunto centrando il tema della stagione. "Loro vedono il mondo in modo diverso, parlano un linguaggio che per loro è corretto e per me no. Ma alla fine capisco che devo lasciare spazio a loro, perché la vita è anche questo", ha concluso.

Il tono della stagione resta quello autoironico tipico di Vita da Carlo. Tuttavia, come ha spiegato il co-regista Valerio Vestoso, questa volta la serie osa di più anche dal punto di vista stilistico. "Abbiamo giocato con i generi, dal giallo all’horror, spingendo la commedia su binari nuovi. Grazie a Paramount+ e Filmauro abbiamo avuto grande libertà creativa, cosa rara nelle produzioni seriali", ha detto il co-regista.

Carlo Verdone e Roma

Con la quarta stagione, Vita da Carlo chiude definitivamente. "Se oggi mi dicessero di fare la quinta, direi no. Non ho più nulla da raccontare. Ho già dato tanto di me, è una piccola autobiografia romanzata, ma vera", ha dichiarato Verdone. Non manca però l'amore incondizionato per Roma, da sempre centrale nella sua opera. "Non potrei mai lasciarla. Ogni tanto quando sono arrabbiato lo dico, ma al massimo posso andare in campagna. Certamente è una città che mi ha dato tantissimo dal punto di vista umano., ha ricordato l'attore e regista.

E la Capitale ha voluto ricambiare questo affetto con un gesto simbolico ma dal grande valore. Il 17 novembre, giorno del suo 75° compleanno, Carlo Verdone indosserà infatti la fascia tricolore e siederà, per ventiquattro ore, sulla poltrona più alta del Campidoglio. "Lo fece anche il grande Alberto Sordi e questa cosa mi ha molto commosso", ha commentato Verdone, Cosa farà? "Andrò sicuramente in qualche periferia. Spesso lì c'è degrado, però si può iniziare dando il buon esempio", ha concluso.