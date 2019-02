Cardinal prosegue su laF con la stagione 3: Una clip in anteprima di Quando leggerai queste parole

Buone notizie per coloro i quali stanno apprezzando le storie del tormentato detective John Cardinal su laF: dopo la conclusione la scorsa settimana del secondo ciclo di episodi, Cardinal, thriller canadese con protagonista Billy Campbell, prosegue senza soluzione di continuità, da martedì 5 febbraio alle ore 21:10, con la terza stagione. Un nuovo ciclo di 6 episodi, dal titolo "Quando leggerai queste parole", di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra una clip in anteprima esclusiva.





Basata sui romanzi di Giles Blunt (ora editi in Italia da Sperling & Kupfer), uno dei co-produttori esecutivi, Cardinal e la terza stagione riprendono il racconto dal punto in cui si era interrotto tragicamente l'ultima volta. Il detective è costretto a prendersi un periodo di pausa, ma riceve alcune lettere anonime che lo incolpano della morte di sua moglie. I messaggi instillano in lui il dubbio che possa non essersi trattato di un suicidio, portandolo così ad avviare un'indagine segreta.

Nel frattempo, una serie di sanguinose rapine ad alcuni bancomat e il brutale assassinio di una coppia porta Lise Delorme (Karine Vanasse) sulle tracce dell'ex soldatessa Sharlene 'Mama' Winston (Rya Kihlstedt, Dexter), la quale ha radunato attorno a sé una "famiglia" di ragazzi senza fissa dimora. Lise dovrà cercare di proteggere una testimone e capire se potrà fare ancora affidamento su Cardinal o se il suo attuale stato emotivo rischi di compromettere il caso - una situazione che potrebbe portare i due colleghi a un punto di rottura.